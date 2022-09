No hay elementos para inhabilitar candidatura de Lugo, según asesor del TSJE

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral, habló de la situación particular del senador y expresidente Fernando Lugo, quien se encuentra en proceso de rehabilitación en Argentina luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular el pasado 10 de agosto.

Lugo sigue encabezando la lista de candidatos del Frente Guasu para el Senado de cara a las elecciones generales de abril de 2023 y, según representantes de ese partido de izquierda, la evolución del estado de salud del expresidente de la República es de recuperación progresiva.

Mauro explicó que en caso de que algún candidato se encuentre inhabilitado por problemas de salud para participar de las elecciones, la candidatura debe ser objetada por el tribunal electoral independiente de su partido.

En el caso específico de Lugo, Mauro dijo que no hay ningún elemento actual que sea causal de inhabilitación y que al no haber documentos médicos que indiquen que el senador no estaría en condiciones de ejercer el cargo al que se postula no se lo puede inhabilitar.

“Solamente si alguien impugna, y la ley dice claramente que para llegar al Tribunal Superior de Justicia Electoral se deben agotar todas las instancias internas de un tribunal electoral independiente”, señaló Mauro.

Señaló, sin embargo, que una vez culminadas las internas partidarias en diciembre, Lugo deberá firmar la aceptación de su candidatura.

El senador Jorge Querey, médico de cabecera del expresidente Lugo, dijo ayer que su paciente muestra una “muy buena evolución” desde el punto de vista neurológico, indicando que se encuentra consciente, contesta órdenes simples y señala si siente dolor.

El exmandatario aún se encuentra con respiración asistida.

El senador Querey manifestó que los casos de ACV dejan secuelas, pero a la vez explicó que cada uno es “diferente”, por lo que aún no pueden estimar si presentaría alguna secuela leve, moderada o severa.