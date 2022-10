Féretro de Villalba en Buen Pastor: Mario Abdo pide disculpas y niega haber tomado decisión

El féretro del abatido líder del EPP, Osvaldo Villalba, ingresó el martes pasado al correccional de mujeres Buen Pastor, a pedido de su hermana Carmen Villalba, quien está cumpliendo su condena en dicho penal.

El presidente Mario Abdo Benítez se pronunció esta mañana al respecto, durante un acto de la Essap en Viñas Cue. Calificó de “error lamentable” lo sucedido.

“Fue un hecho lamentable. No se puede dar ningún privilegio a nadie y entiendo la indignación de la ciudadanía. Yo también me indigné y cuando me enteré hice lo que corresponde”, sostuvo.

Lea más: Sepelio de Osvaldo Villalba: lo que dijo el administrador del cementerio de la Recoleta

Así también, pidió disculpas a los familiares de los secuestrados por el EPP. “Pido disculpas principalmente a las víctimas de los secuestros por este hecho, pero condeno la manipulación de los sectores políticos. Este fue un triunfo muy importante”, señaló.

Negó haber tomado la decisión

El senador cartista Sergio Godoy acusó a Abdo Benítez de haber tomado la decisión de permitir el ingreso del féretro del “comandante supremo” del EPP al dicho penal.

El jefe de Estado negó la acusación de Godoy y comentó que se enteró del caso a través de la prensa. Agregó que entiende los cuestionamientos del cartismo por el contexto electoral.

“Ellos están buscando... Pobrecitos, no hicieron nada cuando fueron Gobierno y cualquier cosa tratan de criticar de mi gestión. Ellos tienen una frustracióin muy grande y están como esas carroñas esperando que algo salga mal. Es el estilo del cartismo. Es legítimo, estamos en un proceso electoral”, declaró.

Lea más: Con amenaza de masacre, directora del Buen Pastor convenció a ministro

También aprovechó y cuestionó la gestión del expresidente Horacio Cartes, líder del cartismo, en relación a la lucha contra el EPP.

Explicaciones de Taboada no convencieron a Marito

El Presidente, asimismo, explicó que que la decisión de destituir al entonces ministro de Justicia, Édgar Taboada, fue porque sus argumentos no convencieron.

Además de Taboada, fue destituida la entonces directora del Buen Pastor, Marian Vázquez.

“Pedí un informe de por qué se tomó esa decisión y no me satisficieron las respuestas ni los argumentos de la toma de decisión, entonces inmediatamente destituí al ministro y solicité la destitución de la directora del Buen Pastor”, comentó.

Lea más: Indignación por ingreso del ataúd de Osvaldo Villalba al Buen Pastor

El mandatario, no obstante, consideró que el previo nombramiento de Taboada, quien duró poco más de ocho horas en el cargo, fue una decisión acertada por el currículum que posee.

Un “triunfo importante” en lucha contra el EPP

Abdo Benítez, igualmente, cuestionó a los sectores políticos que afirman que el ingreso del féretro del criminal al penal fue un error del Gobierno. “Este fue un triunfo muy importante, descabezamos al EPP”, sostuvo.

Lea más: Familias de secuestrados repudian que el Gobierno insultara la memoria de víctimas del EPP

Agregó que lo que se debe resaltar de los últimos hechos acontecidos sobre el EPP debe ser el abatimiento de su líder. “Este gran avance en la lucha contra el terrorismo es lo más importante en este episodio”, declaró.

En otro momento, respondió que ya no volverán a ocurrir este tipo de hechos cuando fue consultado si se volvería a ceder ante las exigencias del EPP.