“Los indígenas están horrorizados” por el ataque del EPP, dice Zanardini

- ¿Qué reacción le produce? Los del EPP torturaron y mataron dos indígenas Pai Tavyterá y también murió otro que era parte de la guerrilla...

- Una verdadera tragedia. Mataron a dos indígenas que no tenían nada que ver con la pelea y con los problemas entre el EPP, el narcotráfico y el Estado paraguayo y el Ejército. Lo más grave es que esa violencia se produjo en el lugar más sagrado de los Pai-Tavyterá, en el lugar que ellos llaman Yasuka Venda, en el Cerro Guasú. Allí hay un grupo de chamanes que cuidan del cerro porque es el lugar sagrado de ellos según su mitología...

- El lugar donde Dios comenzó la creación del mundo...

- Allí nació la neblina cósmica, la energía inicial, la materia prima con la que Dios, Ñanderuguasú modeló todo el universo. Imagínese qué bello. Es un lugar sagrado que ha sido declarado hace 20 años patrimonio espiritual del pueblo Pai- Tavyterá. Justamente en ese lugar sagrado se perpetró ese sacrilegio de matar a dos líderes que eran los que custodiaban ese lugar sagrado. Ellos no tenían nada que ver con el EPP, la FTC, los estancieros y narcotraficantes que andan por ahí. Es gravísimo lo que han hecho.

- ¿Se comunicó con ellos?

- Yo hablé con algunos maestros de la comunidad Pai Tavyterá. Están horrorizados por lo que ha sucedido y la ofensa profunda que han infligido a su cultura. Sería como que a un católico lo maten al Papa. Imagínese qué fuerte. Mataron a su líder religioso en su mismo templo. Alcides era el líder...

- Alcides Morilla Romero...

- Alcides era el principal de los pueblos Pai Tavyterá que residía en ese lugar sagrado. Era la cabeza...

- Su secretario también murió, Rodrigo Gómez González...

- Son dos muertos y hay un herido también. Cómo ocurrió y porqué ocurrió no tenemos informes. Los militares dicen lo que quieren también. Es difícil saber exactamente lo que sucedió porque no hay testigos. Sea como haya sucedido el resultado es trágico...

- La presión hacia esa comunidad debe ser muy fuerte...

- Es muy fuerte. Están los delincuentes, narcotraficantes, matones en los alrededores. Los Pai Tavyterá son gente muy sana, muy ingenua también; gente que vive de la naturaleza, de la poesía, de lo bello.

- Es el contraste con los bandidos...

- Es una lástima. La falta de escrúpulos no respeta ni los lugares sagrados...

- Pero en esa región se mezclan sicarios, gente decente, indígenas...

- En ese territorio no debería entrar nadie, ni los bandidos ni los de la FTC. Es un terreno privado de los indígenas. Es titulado. Les pertenece. Fue un atropello a su propiedad. No pueden ir a batallar allí.

- Metidos prácticamente en medio de un fuego cruzado...

- El motivo por el cual allí estuvieron los de la FTC y los del EPP, los detalles, no lo sabremos nunca. Hay muchas preguntas sin respuesta, mucha confusión alrededor de los datos, de la noticia. Lo único que manejamos es el número de muertos en ese lugar sagrado.

- ¿Nunca ocurrió algo parecido en ese cerro?

- Nunca, que yo sepa. Ahora el pueblo está aterrorizado. Están encerrados en sus chozas. Han cerrado las escuelitas que tienen. Los niños están en su casa. Todos tienen miedo. No saben lo que podría sucederles.

- ¿No tienen protección?

- La semana pasada los Mbyá Guaraní, en el distrito de Nueva Toledo, Caaguazú, fueron atropellados innecesariamente por la Policía, acompañada de fiscales, sin orden judicial. Quemaron casas, la escuelita. Robaron sus animales, chanchitos que tenían. Destruyeron su huerta, el templito de la religión Mbya Guaraní. La cantidad de policías doblaba la cantidad de indígenas. Fueron maltratados innecesariamente. Los niños quedaron con graves secuelas y daños sicológicos...

- ¿Dónde fue?

- En la comunidad conocida como 11 de Enero. Eso ocurrió el miércoles 19 de octubre...

- Fue por una invasión de tierras...

- Fue una medida de fuerza para amedrentarlos seguramente. Debe haber alguien, algún sojero que habrá estado reclamando las tierras. El título también tiene INDI (Instituto Nacional del Indígena). El atropello contra estas personas indefensas no tiene fin. Nadie respeta los derechos constitucionales de los indígenas, ni las autoridades que están...

- Y ¿qué hacen los que tienen que cuidar sus intereses, el INDI? Deben tener buenos sueldos, si el Estado paga todo...

- En el desalojo (de Caaguazú) estuvo presente un funcionario del INDI. Dio un informe falso a las autoridades. Dijo que el atropello se produjo porque los Mbyá estaban cultivando marihuana. A ese funcionario ya lo han destituido. Son personas inescrupulosas que se dejan corromper redactando informes falsos. Mientras tanto, las víctimas están ahí, todas asustadas. No hubo orden de desalojo. Se viola la ley impunemente. Se amedrenta. Hay un terrorismo de Estado. Así lo han definido ellos mismos: terrorismo de Estado. Son armas que utilizan para que se vayan de ahí aterrorizados.

- ¿Lo llaman a usted?

- Estoy siempre para ayudar. A mí me produce una rebelión interior y una impotencia también. Reclamamos. Hablamos esta semana con los senadores de la comisión de Pueblos Indígenas. Ellos también están presionados. Mueven sus teclas pero ni a ellos les hacen caso...

- La política del avestruz...

- No hay reacción. Estamos parece en una situación donde no hay nadie que los apoye. No se usan las leyes que existen para protegerlos. Es un atropello permanente a los pueblos indígenas, desde el Chaco, al Amambay y esto que sucedió ahora en Caaguazú. Es una letanía de desastres que viene sucediendo en forma contínua desde hace dos años. Hubo como 15 desalojos violentos sobre territorio ya indígena, lugares donde ellos viven desde hace miles de años. Son cosas de locura que no se explica cómo se permite. Las instituciones públicas intermediarias son claudicantes. El ejemplo es ese funcionario del INDI que se vendió la semana pasada. Es una verguenza...

- La realidad es que cada vez vemos más indígenas en la ciudad, en los semáforos, en las plazas, en el mercado...

- Es resultado de esos desalojos, de esos amedrentamientos. Se sienten expulsados y van y migran a la ciudad. Entonces los vemos por Ciudad del Este, por Asunción, por Encarnación...

- ¿En qué medida les afecta la ruta bioceánica que corta el Chaco? ¿Les puede favorecer?

- La ruta bioceánica ya está casi terminada, asfaltada hasta Loma Plata. Eso va a modificar la vida de la gente sin ninguna duda. Eso ya no se puede volver atrás. Lo que se está haciendo es preparar a los pueblos indígenas que están ahí. En Carmelo Peralta hay 108 comunidades. La presencia de camioneros, de mercaderías, de gente, de copetines, de hoteles va a significar un impacto cuando el puente termine de construirse y una el país con Puerto Murtinho. Es un gran movimiento de gente que va a significar una alteración en la vida de los pueblos indígenas.

- Tiene su parte positiva entonces...

- Es cierto, tiene su parte positiva. Habrá mano de obra abundante. La parte negativa es que la presencia de tanta gente hará que prolifere la prostitución, por ejemplo. Para soportar todo ese nuevo mundo hay que prepararse. Hay que estar preparados también en términos culturales y linguísticos. Hicimos un diccionario en cuatro idiomas: en ayoreo, guaraní, castellano y portugués. Este material servirá al pueblo ayoreo y también a los que hablan otros idiomas para que puedan comunicarse...

- ¿Cómo influye todo ese nuevo mundo en la deforestación del Chaco?

- Desgraciadamente la deforestación es galopante. No le puedo dar estadísticas pero es fácil de conseguir de fuentes especializadas. También ha avanzado mucho la ganadería y la soja así como el algodón en el Chaco. La experiencia es favorable para la agricultura y los cultivos se están extendiendo. El tema nuevo acuciante ahora es el de los médanos (arenales), en el noroeste del Chaco. La Cámara de Diputados ya votó en forma favorable la prospección petrolífera a favor de la compañía Zeus Energy y otras dos más (President Energy y Pirity Hidrocarburos). Entonces, se está haciendo lobby para que se bloquee esto porque implica una destrucción ambiental. Esa prospección implica abrir caminos, hacer agujeros... Se va a destruir ese ecosistema muy frágil que le llaman “los médanos” en el noroeste del Chaco. También hay presencia allí de los indígenas ayoreos silvícolas...

- ¿Existen todavía los silvícolas?

- No es una presencia estable porque ellos son nómadas pero hay huellas de fogones, pisadas, chozas. Ellos se mueven mucho del oeste al este y viceversa, al centro... La llegada de las empresas va a ser una amenaza a su territorio. Por nuestra Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Paraguay está establecida una protección absoluta hacia los pueblos no contactados. Por todas estas razones estamos haciendo lobby para que el Senado no apruebe esa ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

- Pero la ruta ya está y el progreso es inatajable...

- Hay que adaptarse ahora a eso. Es interesante la línea trazada para unir el Pacífico con el Atlántico a través del Paraguay pero ese progreso debe compaginarse con la naturaleza. Todos sabemos además que los combustibles fósiles contribuyen al calentamiento global, al aumento de la temperatura, el cambio climático y todas las consecuencias que denuncia el IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) a través de sus científicos, algo que ya se hizo en el Acuerdo de Paris (en 2015), en el de Glasgow (Escocia) el año pasado. Ellos reclaman el paso a la energía limpia, algo que sigue en el tintero todavía. En nuestro país sin embargo, se alienta otra vez la búsqueda de petróleo, los fósiles que van de contramano de lo que el planeta necesita para su subsistencia...

- Se puede creer que usted está en contra del progreso...

- Yo no estoy contra el progreso. Lo que quiero es que busquemos la manera de preparar a los indígenas para este impacto. Invitar a la destrucción de los médanos del Chaco no es progreso. Es regreso. Encima estamos hablando desde un país que se surte exclusivamente de energía limpia, una energía que por bendición de Dios sobra para todos, para la industria y el transporte.

- Cómo están sus obras. ¿Cuántos libros ya tiene publicado?

- Justamente estuve contando en estos días. Son 26 libros. Mi computadora se agotó ya (se ríe).

- ¿Los últimos?

- El último es “De regreso a la selva”, publicado hace pocos meses. Es la continuación del anterior “Entre la selva y el Vaticano”. Es el relato de la vida de un padrecito canadiense en la selva. Tuvo problemas con la policía, le apresaron, lo torturaron. Se fue por el Amazonas. Cayó de un avión pero se salvó. Se recuperó en un pueblo indígena. Lo mantuvieron como esclavo sin poder moverse porque no sabía hacia donde huir. Y así continúa la novela...

- Es una ficción...

- Es una ficción en ambientes naturales, con una descripción de la vida de los indígenas, su vida diaria... Es una novela mezcla de historia, cultura, ficción...

- Un retrato de las experiencias del padre Zanardini...

- Puede ser (se ríe). Se vende en las librerías. Es de la editorial Intercontinental...