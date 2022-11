Diputada pide que embajador de Qatar se retire del país

“El embajador de Qatar cometió un acto de violación contra un funcionario de su embajada y él sigue paseándose por las recepciones diplomáticas. No necesitamos nosotros de nadie que no quiera comerciar y darnos trabajo, no necesitamos de sus patéticas reinas y sus pervertidos emires y sobre todo que vengan a violar en nuestro país”, dijo la diputada Celeste Amarilla.

En agosto pasado, un joven de Sri Lanka que vino a trabajar a nuestro país como chef para la Embajada de Qatar denunció al ministro plenipotenciario y encargado de Negocios de este país, Saeed Hamad M.J. Al-Marri, por supuesta violación sexual. En el caso, si bien fue denunciado, la fiscalía no avanza porque el diplomático qatarí tiene inmunidad diplomática.

Los abogados Édgar Sánchez y Erick Sautu, defensores del joven, indicaron que el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, debe notificar a la Cancillería sobre lo ocurrido, pero está poniendo trabas alegando la inmunidad y por eso está trancada la investigación.

“Cuando nos llenamos la boca de provida, profamilia y pro no sé qué y nosotros tenemos aquí un embajador violador paseándose como si nada. No necesitamos un delincuente en nuestro país a cambio de que nos manden entradas para el mundial. Paraguay solo necesita mercado, somos dignos. Pido que se lo declare persona no grata y que se lo retire de Paraguay”, exigió la diputada liberal.

El joven denunciante explicó ante el Ministerio Público que vino a trabajar a nuestro país como chef para la Embajada de Qatar en junio pasado y en pocos días comenzó a ser acosado por el diplomático y al negarse a sus pedidos una noche fue violado.

Debido a eso, tuvo una hemorragia y fue enviado a un sanatorio privado para ser asistido, de allí se fugó de su escolta y pudo llegar hasta la comisaría para radicar su denuncia. Luego, el Ministerio Público lo asistió, lo retiraron de la Embajada de Qatar, pero posteriormente recibió una amenaza de muerte, por lo cual fue movido de lugar e instalado en una vivienda de seguridad en el departamento Central.