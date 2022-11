Honor Colorado, para “defender” a Nazario Rojas, acusa de lo mismo a Celeste Amarilla y polariza la discusión

En la sesión del 26 de octubre pasado, el diputado Nazario Rojas (ANR, Honor Colorado) dijo abiertamente que los colorados están acostumbrados a robar dinero del Estado. “Ore colorado ro’úa voínte la plata, ha peẽ pe’use avei”, había dicho cuando se estaba tratando el proyecto de ley “que autoriza la utilización de saldo de emisión de bonos del Tesoro público autorizado por Ley Nº 6.469/2020″ y que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020, o la emisión de nuevos bonos hasta un monto máximo equivalente a US$ 40.000.000.

Esta mañana, durante la sesión extraordinaria se presentó el proyecto de declaración “que condena las graves declaraciones del diputado Nazario Rojas en la sesión ordinaria del pasado 26 de octubre e insta a la bancada de la Asociación Nacional Republicana (ANR) a pronunciarse sobre el hecho”.

“Cuando nos incluyen a todos en esas declaraciones, tengo todo el derecho de repudiar. Este partido que hace 60 años no tiene la necesidad y cada tanto se presentan como los salvadores. Estas declaraciones funestas que hizo el legislador no nos pueden dejar indiferentes, por toda la fuerza que implica en hechos punibles graves como la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencia, el prevaricato, el obsceno manoseo del erario público y otras secuencias delictivas que expresó este legislador. Por eso queremos saber si esto es parte del folclore nomás que debemos tolerar, porque ya no hay ética entre los colorados”, dijo la diputada Kattya González (PEN) durante la presentación del proyecto de declaración.

“No dijo lo que dijo”, dice Nazario

Para tratar de justificar sus declaraciones, el diputado cartista Nazario Rojas refirió que no las dijo en el contexto que se entendió, sino que fue en forma jocosa. Argumentó que no es corrupto y que para “demostrarlo” relató que durante su gestión como gobernador de Cordillera fue a Estados Unidos invitado por el embajador para visitar varias gobernaciones y que si fuera corrupto no iba a ser invitado por el país del norte.

“Quiero recordar cómo se iba tratando el pedido de los 40 millones de dólares del crédito (...) Uno de los colegas de la multibancada repetía y repetía: ‘Dejen los colorados de robar’, entonces mi intervención fue en ese momento en forma jocosa, cansado. Es una verdadera vergüenza cómo se trató el tema. Por supuesto, hay mucha corrupción y nosotros los legisladores muchas veces, vía esta Cámara, rechazamos los proyectos de intervenciones en las gobernaciones, municipalidades, muchas veces por cuestiones políticas o por cuestiones que no se han dilucidado en la justicia se les defiende a los correligionarios que luego había sido sí eran corruptos. En cuanto a mi actuación, yo siempre he estado enfrente en cosas provechosas para la sociedad, todos me conocen que siendo gobernador de Cordillera he sido invitado por el gobierno de Estados Unidos para visitar tres gobernaciones. Si yo era corrupto no me iban a invitar”, dijo Nazario Rojas durante su defensa.

Pase de facturas

Para embarrar el debate y polarizar la situación, el diputado Basilio Núñez presentó también un proyecto similar en que se pedía sancionar a la diputada Celeste Amarilla. Una vez más, el cartista golpeó la mesa, gritó y atacó a la parlamentaria con palabras poco felices. Incluso, se sacó la corbata y el lazo azul que tenía en el pecho por la campaña Noviembre Azul. Todas estas actuaciones las hizo solo para polarizar el debate en que se estaba cuestionando lo dicho por Nazario Rojas.

“Mirana un poco cómo ven la corrupción del otro lado, pero no ven su corrupción y hablan y quieren mezclar las cosas”, dijo entre otras cosas.

El pedido de declaración es por el mismo motivo por el que en el pasado ya había sido sancionada la parlamentaria, por lo cual muchos diputados cuestionaron que el proyecto tenga ingreso.

“Esto es un pase de factura, una vendetta política”, dijo el liberal Eusebio Alvarenga.

“Es solo para embarrar la cancha y no sentar postura como partido, para deslindarse de la responsabilidad. Aceptan que son corruptos con su silencio”, dijo el patriaqueridista Sebastián García.