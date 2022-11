Estiman escasa participación para atípicas elecciones en Guairá

Este jueves culmina el plazo para la carga de datos de listas y precandidatos oficializados, con fotos, en el Sistema de Inscripción de Candidaturas (SIC) a cargo del Tribunal Electoral Partidario (TEP) para que éstos sean cargados en las máquinas de votación para las internas partidarias del 20 de noviembre próximo, en donde la población guaireña elegirá al próximo gobernador que complete el periodo restante de 7 meses dejado por el destituido Gobernador Juan Carlos Vera Báez (AMR HC).

Sin embargo, la ciudadanía en general no está de acuerdo con el calendario electoral por las fiestas de fin de año, principalmente para los comerciantes y vendedores de la terminal de ómnibus y mercados de abasto, quienes demostraron su disgusto.

“Todo el año trabajamos y en año nuevo queremos poder sentarnos con nuestras familias a compartir, nuestra gente viene de lejos y queremos poder pasar bien las fiestas. Yo no me voy a votar si es que se hace en esas fechas, nadie tiene que ir, no le conozco a los candidatos, además no tenemos motivo para fijarnos más en la política, todos los candidatos al final van para mal, ninguno hay para fijarnos que haga bien las cosas, nos vamos al hospital y no hay remedios, a la gente pobre no nos benefician ni nos ayudan”, reclamó la señora Delfiria Cabrera, quien coincidió en que las elecciones en año nuevo deben ser pospuesta.

La Asociación Nacional Republicana (ANR) es la única agrupación política que presentó dos candidatos por distintos movimientos para las internas del 20 de noviembre; Carlos Barreto Cortesi y Blas Aguilar Cáceres, por Fuerza Republicana (FR) y Movimiento Oviedista Éticos Republicano (Mover), respectivamente. El Partido colorado cuenta con un total de 101.000 electores habilitados, pero se estima la participación de un máximo del 30%, que sería poco más de 30.300 votantes.

“Mucha gente ni sabe que habrá elecciones”

Uno de los dos precandidatos a gobernador, Blas Aguilar Cáceres, lamentó que mucha gente ni siquiera sabe que habrá elecciones este 20 de noviembre y 01 de enero próximo, principalmente en las comunidades de distritos asentados en zonas rurales y que el plazo es demasiado corto para llevar adelante las campañas electorales en busca del voto de confianza.

“Creemos que habrá muy poca participación, por el tiempo que queda se vuelve muy difícil llegar a la gente y mover todo un equipo de trabajo es muy difícil. Creemos que por esto tendremos escasa participación. Para el 1 de enero esperamos aún menos participación debido a que será pleno año nuevo, por las fechas se vuelve difícil incluso trabajar con los miembros de mesa, y apoderados, ojalá que eso se modifique para el 8 de enero”, remarcó Aguilar.

Para estas atípicas elecciones internas se habilitaron un total de 24 locales de votación en distintas escuelas y colegios de los 18 distritos del departamento del Guairá.