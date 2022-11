Wiens promete bajar tarifa de la ANDE y liberar de Informconf a las personas

Arnoldo Wiens y su equipo realizaron en la víspera una gira por el departamento de Ñeembucú, visitaron los principales centros de la ciudad de Villa Oliva y Alberdi. Al mediodía participaron de un almuerzo con simpatizantes del Movimiento Fuerza Republicana en la ciudad de Villa Franca. Posteriormente se trasladaron a la ciudad de Pilar en donde participaron de una caravana por el centro de la ciudad.

Lea más: Wiens promete defender verdaderos ideales de ANR

El ex ministro de Obras Públicas llegó manejando una pala cargadora hasta la plaza Mariscal López, en donde se reunió con varias organizaciones sociales, como ser la Asociación de Pescadores de Ñeembucú, los representantes de la Cámara de Comercio de Pilar, la Comisión Departamental de Manejo de Agua, la Comisión de Artesanos, la Comisión de Ollas Populares y el Comité de Productores.

Acto político

Anoche, Arnoldo Wiens y su equipo cerraron su recorrida por el Duodécimo departamento con un gran acto político en la ciudad de Pilar. La actividad se desarrolló en la plaza San Lorenzo de esta ciudad.

El candidato a la Presidencia de la República Arnoldo Wiens prometió que desde su gobierno seguirá bajando las tarifas de la ANDE, la regularización de las tierras del Indert, y la compras de deudas de los morosos que figuran en Informconf.

Anunció que durante su gobierno se va a revolucionar el sistema de trabajo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), institución que hoy sufre por su excesiva burocracia. “Las cosas deben hacerse en su debido momento, pues de lo contrario, si se llega tarde, ya no sirve”, explicó.

Wiens resaltó que como colorado y cristiano trabaja con todos sin hacer distinción de ninguna clase, pues su principal objetivo es servir a la ciudadanía. “Cuanto más me pegan y golpean, ahí yo más trabajo. No voy a ser un presidente de oficina ya que estaré en la calle trabajando de cerca con la gente comprometida”, aseguró.

Lea más: Wiens controla obras de refulado

Wiens afirmó que el objetivo de su gobierno será que las familias puedan llegar más tranquilas a fin de mes, liberándoles de la esclavitud financiera que representa estar en Informconf, a través del apoyo del Banco Nacional de Fomento. “Desde mi gobierno voy a plantear que el BNF compre las deudas de los paraguayos que figuran en Informconf, porque muchos por culpa de figurar en la lista ya no consiguen trabajo. Tenemos que liberarles para que puedan trabajar y pagar sus cuotas, porque el paraguayo quiere trabajar”, expresó.

Por otra parte, enfatizó la necesidad de resolver el problema de documentación en los asentamientos populares, donde cada familia tiene derecho a tierra y una vivienda digna. “Quiero regularizar los títulos de la tierras con el Indert, en los asentamientos campesinos, las familias tienen derecho de tener tierra y una vivienda digna”, acotó.

También prometió que las tarifas de la ANDE seguirán bajando bajo su mandato. “Ahora ya están pagando menos por la luz, cada mes ya les viene un descuento, y bajo mi gobierno seguirá bajando la tarifa de la ANDE para que nos sobre más dinero en nuestro bolsillo”, prometió Arnoldo Wiens.

Recordó además las grandes obras realizadas en Ñeembucú, como la Franja Costera de Pilar o el futuro puente Pilar - Puerto Cano. “Conmigo no existe el no se puede y vamos a seguir avanzando”, finalizó Wiens.

Lea más: Wiens aprobó sobrecosto de us 16 millones en la franja costera de Pilar

Cuestionan al presidente de la ANR y al gobernador de Ñeembucú

Varios fueron los oradores durante el acto, entre ellos el precandidato a diputado por Ñeembucú, Jorge Ruiz Díaz, quien arremetió en contra del actual diputado y presidente de la ANR, Pedro (Mangui) Alliana y en contra del gobernador actual Luis Benítez (ANR, HC).

Dijo que ambas autoridades deshonraron al Partido Colorado porque están obligando a varias personas a renunciar como candidatos. “Están jugando con la dignidad de las personas, eso no se debe hacer, están obligando a los ciudadanos a renunciar cuando tienen la posibilidad de candidatarse, y te digo a vos ‘Mangui’ Alliana y Luis Benítez, eso no se hace con el colorado auténtico”, disparó Jorge Ruiz Díaz.

“Promesa hemos recibido durante todo este tiempo, decía Horacio Cartes que iba a desarrollar nuestro departamento y ni un kilómetro de asfalto hizo, y ojalá que me saque nuevamente en sus diarios, pero no tengo miedo, a mí no me van a correr con la vaina. Hay dos modelos para elegir, hay un modelo que ha intentado violentar la Constitución Nacional, buscando firmas falsas para cambiar la Constitución Nacional y otro que apuesta por la democracia”, expresó.

Ruiz Díaz disparó contra la administración del gobernador de Ñeembucú Luis Benítez (ANR HC) por no haber entregado ni siquiera un kilo de arroz a las personas durante la pandemia. “Algunos critican al gobierno nacional, le culpan a Mario Abdo, pero yo les quiero contar que 80 mil millones de guaraníes fueron transferidos a la gobernación de Ñeembucú para distribuir entre los productores, para dar respuesta a las necesidades, pero eso nunca ocurrió porque en estos dos años de pandemia ni siquiera repartieron un kilo de arroz para la gente que necesita”, denunció.

Candidata a gobernadora

También habló la precandidata a la Gobernación de Ñeembucú, Nélida Isabel Arrúa, cuestionada por presuntos hechos de planillerismo en la función pública (Cámara de Diputados) actualmente comisionada en la Municipalidad de Villalbín.

Lea más: Denuncian a precandidata a gobernadora de Ñeembucú por presunto planillerismo

La mujer expresó su satisfacción por la respuesta de la gente y dijo que desde su gobierno tendrá puertas abiertas para todos " No me voy a esconder en una oficina detrás de las puertas, Ñeembucú no puede esperar más, quiero mostrarles a mis congéneres las cosas que podemos hacer las mujeres”, expresó Nélida Arrúa.