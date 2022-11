Vídeo: ¿ministro Antonio Fretes sabía de acuerdo entre su hijo y Hijazi para evitar extradición?

El 20 de julio del 2022, el ministro Antonio Fretes intervino en la plenaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para negar que haya autorizado que usen su nombre o el de la institución ante cualquier tipo de circunstancia.

También prohibía que lo mencionen, incluso a sus parientes e hijos, ante alguna autoridad, institución o persona.

Inclusive, mencionó que ya había presentado dos denuncias por el uso desautorizado de su nombre.

“Quisiera pedir disculpas, pero creo que más de un ministro ha tenido esta circunstancia de usarse su nombre para cosas no santas; entonces, ha llegado a mí conocimiento que han querido o han utilizado mi nombre de manera que quiero por este medio -con énfasis- negar que yo le autorice a nadie la utilización de mi nombre ni de la institución. Estoy presentando ante la Fiscalía la segunda denuncia de forma innominada para que se investigue”, inició declarando.

“Esta circunstancia me obliga a prohibir a todos, propios y extraños, parientes o no parientes, incluidos mis hijos, a que me nombren ante cualquier autoridad, institución, cualquier persona; si yo lo necesito, yo lo llamaré”, continuó.

Lea más: Concretan extradición de Hijazi a Estados Unidos

Es una aclaración, según Antonio Fretes

Seguidamente, Fretes agregó que quiso hacer esta “aclaración” para que quede “patente” lo que ocurre “porque es desagradable enterarse de que alguien está usando su nombre y uno no sabe qué es lo que pasa”.

También señaló que decidió realizar dicha declaración para “salvaguardar” el nombre de la Corte Suprema de Justicia.

Su hijo firmó un acuerdo para evitar extradición de Hijazi

La intervención de Fretes en plenaria se dio casi 300 días después de que su hijo, el abogado Amílcar Alfredo Fretes Escobar, haya firmado un “contrato de prestación de servicios” con Sharif Kassem Hijazi, familiar del empresario brasileño de ascendencia libanesa Kassen Mohamad Hijazi.

El contrato mencionaba que el hijo del ministro Fretes se obligaba a prestar asesoría “en un solo punto el cual es sobre la situación jurídica del señor KASSEN MOHAMAD HIJAZI para la obtención de una salida jurídica sobre la situación del mismo”.

Amílcar Fretes recibió unos US$ 368 mil por este acuerdo. Según consta en el documento, debía devolver el dinero en caso de no cumplir con el contrato.

Lea más: Dictan sobreseimiento definitivo de comerciante vinculado a Kassem Hijazi

En ese entonces, el brasileño enfrentaba un pedido de extradición a los Estados Unidos, lo cual se dio finalmente el 8 de julio de este año.

Ministro de Corte Suprema de Justicia deslinda responsabilidad

El ministro Fretes esta mañana deslindó responsabilidad sobre el acuerdo que firmó su hijo con la familia Hijazi para evitar la extradición del empresario.

Aseguró que desconoce el pago realizado a su hijo y agregó que la comunicación entre ellos “no es fluida”.

Lea más: “Hijazi fue extraditado”, responde ministro Fretes sobre pago realizado a su hijo

También enfatizó que la extradición a Estados Unidos se concretó y que él mismo firmó para que ello suceda.