Diputados opositores dan entrada al libelo acusatorio contra Antonio Fretes

La diputada Celeste Amarilla se encargó de presentar el libelo acusatorio en mesa de entrada de la Cámara Baja, para así dar trámite al pedido de juicio político contra el “presidente con permiso indefinido” de la Corte, Antonio Fretes.

Los diputados opositores están a favor de comenzar el juicio político contra el ministro Fretes, pese a que los colorados oficialistas se lavaron las manos y los cartistas se abroquelaron a favor de presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia.

“Simplemente, cualquier cosa que haga perder la credibilidad en una institución se merece un juicio político por mal desempeño de sus funciones. Hijazi no hubiese recurrido a Amílcar si este no era hijo del presidente de la Corte y, sobre todo, Amílcar no hubiese comprometido y vendido la firma de su padre si sabía que el señor Fretes era insobornable”, dijo Celeste Amarilla.

Agregó que es imposible separar al hijo del padre en esta asociación criminal para vender sentencias definitivas. “Los votos de los diputados también están sujetos a una ética moral; seguro que muchos estarán ya poniendo precio a sus votos”, sentenció la diputada liberal.

Ayer, el candidato a senador por el Partido Patria Querida Marcelo Duarte, acompañado de los diputados Sebastián García y Sebastián Villarejo, presentó un petitorio de juicio político y, poco más tarde, miembros del Partido Encuentro Nacional también entregaron algunas causales para anexar al eventual libelo en que el ministro Antonio Fretes es acusado de mal desempeño en sus funciones, desconocimiento de la ley y supuesto prevaricato.

Fretes es el ministro al que recurren los políticos

Por su parte, el diputado Édgar Acosta (PLRA) indicó que ya firmó el libelo acusatorio y consideró a Antonio Fretes como uno de los ministros más poderosos sin importar el cargo que coyunturalmente ocupe. Indicó que muchos senadores, diputados y otros actores políticos siempre recurren a Fretes para un eventual “salvataje”.

“Fretes ha de ser el ministro, en los nueve años de vida parlamentaria que tengo (...) Sin lugar a dudas les digo, el ministro más poderoso sin importar el cargo; por más que otros vayan rotando en la presidencia, a Fretes le deben favores muchísimos actores políticos, por eso los políticos estarán preocupados por algunos mensajes dejados, por alguna sentencia que se dejó en el cajón. Por eso la abierta postura cartista”, dijo el diputado liberal.

Lamentó también la tibia postura de los colorados oficialistas. Si bien primero vio bastante claro al presidente Mario Abdo Benítez (ANR), lamentablemente su postura se fue diluyendo.

“A los amigos colorados les dijo que no le tome de tonto al pueblo. Cómo vamos a llevar adelante nosotros el juicio político si la oposición no llega de 30 votos; necesitamos de los colorados para llegar al juicio político. Sabemos que si cae Fretes, también caen mucho detrás de él, y si tienen que llevar a los colegas, que se vayan. Nosotros tenemos que hacer lo correcto y no ser tibios”, puntualizó Acosta.