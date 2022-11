Oviedo Matto pide restitución de su banca en el Senado

El exsenador Jorge Oviedo Matto (UNACE) llegó este jueves hasta el Poder Legislativo para presentar una nota de solicitud a fin de reincorporarse a su cargo como senador, al que había renunciado. En la misma pide dejar sin efecto la resolución de fecha 13 septiembre del 2018, por la que se aceptó su renuncia al cargo de senador.

“Los hechos que motivaron en su oportunidad mi desvinculación al cargo de senador han desaparecido en su totalidad, pues me he sometido a la justicia ordinaria en mi sola calidad de ciudadano de este país. A la fecha me encuentro totalmente desvinculado de la investigación penal”, reza su solicitud presentada hoy.

Oviedo Matto fue imputado por tráfico de influencia, asociación criminal y coima, tras la divulgación de un audio que supuestamente databa de cuando él era miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

“Yo renuncié por un audio que no existe. El celular nunca apareció porque daba a su hijo como juguete y yo iba a ser expulsado si no renunciaba”, expresó.

Detalla además que “por una resolución interna de la Cámara se aceptó mi renuncia y con una resolución interna se puede rever y restituir la banca al Partido que es el UNACE. En ninguna parte dice que mi renuncia es indeclinable”, aseveró.

“Tengo mucha fe, pero pocas esperanzas”

Ahora, la banca del Partido UNACE la ocupa Abel González (PLRA). Oviedo Matto pide que la banca vuelva al UNACE. “Yo tengo mucha fe, pero poca esperanzas”, aseveró.

En diciembre del 2020, por unanimidad, el Tribunal de Sentencia no solo absolvió del delito de tráfico de influencias al exsenador, sino también remitió los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por “falsos testimonios” de la denunciante, la fiscala Casse Giménez, y el defensor público Fermín Bogado.

El Ministerio Público fue duramente cuestionado por no presentar oficialmente como prueba el audio original de la conocida conversación en que se escuchaba al exsenador Oviedo Matto decir: “Casse, amanecé en el banco, Casse. Yo te voy a solucionar eso, ani ejepy’apy”.