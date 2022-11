Cartistas y tres opositores habilitan manoteo a fondos jubilatorios del IPS

Dos cartistas y tres opositores ayudaron al oficialismo a dar quórum para sancionar el polémico proyecto de ley que habilita al IPS a “bicicletear” la deuda con proveedores de medicamentos y de insumos por más de US$ 240 millones. La norma pasa al Ejecutivo para su veto o promulgación.

De forma silenciosa en 24 horas dictaminaron y terminaron sancionando la norma que fue aprobada con un quórum ajustado de 24 senadores, de los cuales cinco votaron en contra entre ellos: los cartistas Martín Arévalo y Juan Darío Monges, y los liberales Fernando Silva Facetti y Amado Florentín. En el mismo sentido el senador Patrick Kemper (PH).

El senador Rodolfo Friedmann (ANR, oficialismo), uno de los principales defensores de la norma, negó que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del IPS termine siendo manoteado. Indicó que quizás la intención sea colapsar el sistema previsional a semanas de las elecciones internas.

Una falacia para IPS, según senador Rasmussen

El senador Stephan Rasmussen (PPQ) contradijo sus expresiones e indicó que es una falacia decir que los fondos jubilatorios no están en riesgo. “El IPS es una sola entidad, no existe la posibilidad de que IPS firme un préstamo en nombre de un fondo, los fondos del IPS están dentro del IPS y dentro de su presupuesto, es una sola entidad jurídica”, manifestó al mencionar que dicha apreciación es señalada por el presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay, Beltrán Macchi.

La senadora Desirée Masi (PDP) pidió a sus colegas que dejen de engañar a los asegurados porque no existe un banco que preste dinero a un fondo quebrado, salvo que la intención sea un negociado o termine siendo un “mono” para el Banco Nacional de Fomento (BNF), que va a afectar al IPS y a la banca pública.

Lea más: Deuda del IPS con proveedoras: farmacéuticas tomarían “medidas más drásticas” en 10 días

Como solución propuso incluir en el estudio del Presupuesto General de la Nación 2023 la emisión de bonos para cubrir la deuda. Friedmann respondió que se podría emitir bonos pero que eso llevaría su tiempo mientras los asegurados aguardan una respuesta. También rechazó la intención de su colega Rasmussen de solicitar una postergación por 15 días porque -según dijo- solo quedaban tres sesiones ordinarias para el inicio del receso parlamentario.

Cuestionaron falta de información

Los senadores del PPQ, PDP, Frente Guasu y de Honor Colorado cuestionaron la liviandad en el tratamiento del punto y que el presidente del IPS, Vicente Bataglia, haya remitido una nota al Senado cinco horas antes de su tratamiento.

El senador Silva Facetti, extitular del IPS en la era Fernando Lugo, hizo una larga exposición con diapositivas de la situación financiera del IPS y resaltó a sus colegas que la deuda no sería de US$ 240 millones, sino de US$ 408 millones.

Lea más: Solo con gastos en limpieza, el IPS podría cubrir la mitad de su deuda por remedios

Varias bancadas como el PPQ, PDP, FG y Honor Colorado decidieron retirarse de la sesión en señal de protesta.

Intentaron justificar voto por el bicicleteo

La senadora Blanca Ovelar (ANR, oficialista), quien se abstuvo de votar, y el senador Amado Florentín (PLRA), que votó en contra, dijeron que era difícil salir en contra de los asegurados que necesitan medicamentos.