A días de las internas, los intendentes siguen gastando royalties sin rendir

La Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Hacienda tienen en la mira a 10 intendencias que, en pleno año electoral, a menos de un mes de las internas, no rinden fondos de royalties y Fonacide; sus informes no son aceptados o, directamente, no reciben fondos por diversas irregularidades y presunta corrupción.