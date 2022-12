Solo seis sesiones agotaron en todo el año los Diputados

Mediante un recuento hecho por nuestro diario en base a datos oficiales del SILpy, se analizó el desarrollo de sesiones ordinarias y varias extraordinarias que se convocaron en Cámara de Diputados justamente para cubrir la rabonería.

No se tuvieron en cuenta sesiones para temas especiales o puntuales como el estudio (en dos ocasiones este año) del juicio político a la fiscala general, Sandra Quiñónez, y otros.

De las 50 fechas analizadas (en las cuales en algunos casos se realizó más de una convocatoria), solo en 6 se logró agotar el orden del día previsto, todas ellas luego de la asunción del actual presidente Carlos María López (PLRA).

Hay que recordar que desde marzo hasta la sesión del 29 de junio (20 fechas en total), el periodo corresponde a la presidencia de Pedro Alliana (ANR, HC), en el que en ninguna ocasión se agotaron los temas agendados.

En esta etapa, hay sesiones que se dejaron sin quórum para no tratar temas espinosos para el cartismo, como el control de Seprelad a clubes y tabacaleras, el pedido de intervención a la Gobernación de Guairá y otro.

En la gestión de López, la situación en general no varió mucho. Si bien se empezó a implementar la realización de dos sesiones a la semana (martes y miércoles) para tratar de ir liquidando temas acumulados, poco a poco la irresponsabilidad generalizada se volvió a imponer. En ambas administraciones, pese a las amenazas, no se aplicaron sanciones a diputados raboneros.

Dejaron sin quórum para frenar temas vidriosos

Una estrategia recurrente usada principalmente por el cartismo, que tiene 26 miembros en su bancada, es dejar sin quórum la sesión para evitar que se traten temas espinosos que afecten a su sector, que no es una estrategia exclusiva de ellos.

La bancada de Honor Colorados logró dilatar en varias ocasiones temas como el de la Intervención de la Gobernación de Guairá, pese a que finalmente en este caso no pudieron frenar la destitución del exgobernador y actual candidato a senador Juan Carlos Vera (ANR, HC).

Lo mismo ocurrió con el pedido de intervención a la municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú, a cargo del intendente y candidato a diputado Gustavo Rodríguez (ANR, HC), donde por semanas impidieron que se conforme la comisión especial para dictaminar la intervención.

La estrategia también sirvió para postergar temas incómodos para Honor Colorado, entre ellos el tratamiento del proyecto de ley que pretendía obligar a mayores controles contra el lavado de dinero a clubes y tabacaleras como sujetos obligados ante la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y la aprobación del Protocolo Internacional contra el Contrabando de Tabaco.

Se puede sumar también al proyecto de ley que previene y castiga el conflicto de intereses (puertas giratorias). No obstante, el recurso de dejar sin quórum la sesión no siempre es cuestionable, ya que también es una medida política, siempre que no sea para defender intereses particulares de un solo sector.

Por ejemplo, se utilizó este recurso para tratar de frenar la repartija de US$ 940 millones de fondos de Itaipú para supuestos exobreros y contratistas, como en la sesión del 20 de julio pasado. No obstante, días posteriores se terminó sancionando dicho proyecto.

Esta cuestionada iniciativa con tufo a repartija con fines electoralistas finalmente fue vetada por el Ejecutivo y quedó archivada gracias a que en Cámara de Senadores la sesión del pasado 30 de noviembre quedó sin quórum y la aceptación del veto tuvo sanción automática.

No se aplican sanciones

Si bien el reglamento de la Cámara de Diputados establece sanciones para sus miembros irresponsables, que acumulen más de 3 ausencias injustificadas consecutivas y 5 alternadas, castigo consistente principalmente en el descuento en salario, estas no son aplicadas.

La impunidad de los legisladores irresponsables se avaló tanto en la gestión de Alliana como ahora en la de López, ayudados por el propio reglamento, ya que establece que los legisladores, con el solo hecho de presentar algún justificativo, incluso días posteriores, están excusados de recibir sanciones.