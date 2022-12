Premisas falsas motivaron miedo a los padres sobre la cooperación de la UE, afirma senadora colorada

Para el senador colorado cartista, Enrique Riera, el mismo Gobierno no fijó con precisión el cien por ciento del destino de la cooperación no reembolsable de la UE, y que si bien el embajador dijo que no ponen condiciones, son los gobiernos los que definen el destino de ese dinero.

“Una parte de ese dinero no tenía problema con el tema de los kits, las escuelas y el alimento escolar, pero otra parte era transferida por una organización intergubernamental, la OIE, con la cual yo trabaje, pero todos los casos tratábamos que esté establecido todo en documentos”, expresó.

Blanca Ovelar, colega y correligionaria de Riera, acusó al senador de contradictorio, considerando que él mismo dijo que el Estado aceptó las condiciones entre líneas y que es el Estado paraguayo quien determina qué hacer con la donación.



“Todo el relato que se promovió en relación al tema parte de algunas premisas falsas y hay mucha manipulación. Hay mucha gente de muy buena voluntad y honorable que está convencida de que realmente con el Plan de Transformación se le quiere sacar la patria potestad a los padres, se quiere enseñar a los hijos a masturbarse desde los 3 años, se quiere enseñar a todos a ser homosexuales y lesbianas”, indicó la senadora.

Dejar sin efecto unilateralmente cooperación es gravísimo, según senadora

Según denunció Ovelar, hay un relato falaz, muy mordaz y movilizador en relación a la cooperación de la UE, lo cual no se hizo por casualidad.

“¿Quienes se enbanderaron y en que momento con este tema? Estoy muy sorprendida de que una persona con el nivel de formación de Enrique Riera proponga que se derogue una ley por la cual se acepta una cooperación no reembolsable. Sabe muy bien la implicancia de eso”, indicó.



Por otra parte, mostró su preocupación ante la derogación de la cooperación, ya que considera gravísimo que de manera unilateral, se deje sin efecto el convenio, producto de una relación fraterna y respetuosa en el ámbito del derecho internacional, por una cantidad enorme de narraciones erradas sobre la realidad.

Igualdad de género se da por la violencia que sufre la mujer

Cuando Riera le cuestionó a Ovelar porque cuando se habla de igualdad de género no se le da el enfoque constitucional, la legisladora respondió que cuando empezó la reforma, ya se hablaba del primer programa de oportunidades para hombre y mujer, y que contra lo que luchan es contra la discriminación, el menoscabo, y la violencia contra la mujer en este país.

Explicó que una de las primeras cosas que hicieron durante la reforma realizada durante su administración fue sacar de los libros todas las imágenes sexistas que se estudiaban en la primera infancia, que mostraban al hombre sentado leyendo el diario, mientras la mujer trabajaba, instalando la idea de que las cosas de la casa, son cosas de la mujer.



“Nosotros buscamos una sociedad más fraterna y de mayor igualdad. Nadie puede negar el menoscabo y la violencia contra la mujer. O si no ¿cómo se explica que en este país hay más de 40% de hogares encabezados por mujeres solas? ¿Dónde está el varón?”, cuestionó.

Agregó que son las mujeres las que “apechugan” en las familias y el hogar y que en el país hay mucha violencia contra la mujer.