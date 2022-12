Incidentes entre el diputado Esteban Samaniego y un candidato de Fuerza Republicana en Quyquyhó

En el local del Registro Electoral de este municipio, se desarrollaba una reunión entre todos los apoderados de los diferentes partidos políticos, cuando se inició el incidente por parte del diputado que busca su reelección al cargo, Esteban Samaniego (HC) y el candidato a miembro de la Seccional Colorada local y Junta Departamental, Vázquez Alfaro(FR) quien asegura fue agredido por el parlamentario.

De acuerdo a lo manifestado por el denunciante, la discusión se inició porque el diputado Samaniego señaló durante la reunión en el Registro Electoral que se acordó que las elecciones comiencen a las 06:30 e incluso que los electores pueden ir acompañados e ingresar dentro del cuarto oscuro en compañía de otra persona, a los que llaman “pisteros”.

El candidato a la Seccional Colorada y Junta Departamental, Vázquez Alfaro, reconoció que llegó tarde, que fue el primer reclamo del diputado y luego la discusión fue porque quiere imponer que las elecciones deben comenzar a las 06:30 horas en este distrito y que cada elector debe ingresar solo al cuarto oscuro. “Al oponerme me dijo que me calle y me repitió varias veces y luego perdió el control y me vino encima”.

Dijo que le arrinconó por la pared “me pecheó con puño cerrado y recibí rasguño en la nariz, también un fuerte golpe en la nuca, me dio un saplé porque el es más alto que yo. No contento con eso también con su pierna me dio un golpe con su rodilla, lado izquierdo”.

Antecedentes con Samaniego

El afectado tras salir del local de Registro Electoral fue a hacerse el diagnóstico médico en el Centro de Salud local, cuyo diagnóstico señala que presenta algunas escoriaciones que no son graves, pero el hecho en sí es alevoso porque se pretende imponer a la fuerza, lo que la ley no permite.

Además en cada elección este es su estilo de hacer política, es agresivo y tiene tres o cuatros guardias de seguridad detrás de él que son los que ponen en riesgo la transparencia de las elecciones en este distrito.

Recordó que con el diputado tiene antecedente de elecciones anteriores donde Vázquez Alfaro fue golpeado también por dos de sus guardias que tienen querellas por el hecho mencionado.

Comentó que durante la pelea perdió o le sacaron la llave de su camioneta que hasta ahora no lo encuentra y que quedó estacionada a unos 10 metros del local del Registro Electoral. Dijo que pasará a radicar la denuncia ante la Comisaría local.

“Fue solo discusión, no hubo agresión”

Al respecto consultamos al diputado Samaniego, quien se limitó a decir que solo hubo un discusión verbal pero no pasó absolutamente nada de roce. Agregó que si se hace su diagnóstico se va determinar que no tiene nada.

“El llegó tarde a la reunión de apoderados, llegó en forma totalmente prepotente este señor -Álvarez Alfaro- y comenzó a increpar a la funcionaria del Registro Electoral, pero no pasó a mayores. Yo ni hablé en la reunión, es un gran mentiroso como siempre, por suerte tengo 10 testigos”, dijo el parlamentario.