Wiens “se merece” ir a Itaipú, según oficialistas

Tras perder las internas, Arnoldo Wiens fue nombrado como miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional. Óscar “Cachito” Salomón defendió dicha designación. “El señor Wiens está preparado y es una decisión del Presidente”, enfatizó.

Aseguró que el ahora exprecandidato está capacitado para ser consejero de la entidad binacional, pese a no ser técnico en la materia. “Es potestad de él y puede designar cuando quiera. Cartes y Peña tienen que entender que las internas culminaron el domingo. Si ellos no calman las aguas, las aguas no se van a calmar”, agregó, acusando al cartismo de incidentar contra el oficialismo.

“Preparado, como político”

Por su parte, la senadora Lilian Samaniego también insistió en que Wiens “se merece” ocupar el cargo ante la entidad binacional.

“Él está preparado para ser presidente de la República, puede ocupar cualquier cargo... No (como técnico); como paraguayo, como político, con gestión, como exsenador, conoce a nuestro país, conoce lo que necesita el Paraguay y ser integrante del Consejo de Itaipú, desde ahí yo sé que va a colaborar para que salga adelante el país”, argumentó la parlamentaria colorada.

También defendieron la unidad

Ambos parlamentarios oficialistas también hablaron de la unidad de la Asociación Nacional Republicana. Salomón indicó que ahora se debe esperar a que “las aguas calmen” y se dé el escenario propicio.

“Aparentemente, en algunos sectores las internas todavía no culminaron, siguen las críticas, eso va a hacer que la unidad sea muy difícil”, opinó. El senador insistió en que Santiago Peña, Horacio Cartes y sus medios de prensa siguen “criticando sin fundamento”.

Mientras que Samaniego se mostró más confiada en el “abrazo republicano”, que simboliza la unidad de los sectores en el partido de gobierno. “El Partido Colorado es el más democrático, es el partido de la paraguayidad, es un sentimiento. Fui presidenta del partido en la llanura y la crisis. Sé que la tolerancia y el trabajo en equipo es lo mejor que se puede hacer”, insistió.