Santiago Peña sobre Cartes: “Creo que es la figura política más importante de nuestros tiempos”

El candidato a la presidencia de la República del Partido Colorado, Santiago Peña, brindó una entrevista a ABC TV donde habló sobre la campaña política, su relacionamiento con Horacio Cartes, la opinión que tiene sobre el gobierno de Mario Abdo Benítez y también “adelantó” algunas cuestiones sobre lo que podría llegar a ser su gobierno.

En referencia al primer punto, la campaña y las elecciones, Peña aseguró que “disfrutó muchísimo todo el proceso”, alegando que en esta ocasión, atendiendo su segunda precandidatura al Poder Ejecutivo, él sabía “dónde acelerar, frenar y en qué curva meter velocidad”.

En referencia a ser elegido por los colorados para las elecciones generales del 2023, dijo que siente “una gran responsabilidad”, estirando esto hacia la religión y citando la frase: “Los tiempos de Dios son perfectos”.

“Hace cinco años no tenía la misma madurez que tengo hoy. No tenía la misma experiencia política y ahora me siento con la bendición de haber acumulado toda esta experiencia”, manifestó.

Santiago Peña sobre Horacio Cartes

Además de lo político, el exministro de Hacienda del gobierno de Horacio Cartes habló sobre su relacionamiento con el expresidente de la República, alegando que él ya sabe que su figura -la de Cartes- “genera emociones”, como el “amor u odio”.

Sobre Cartes en sí, Peña lo calificó como “la figura política más importante de nuestros tiempos”, asegurando que él no tiene ninguna “dependencia económica” suya.

En referencia a su trabajo en un banco asociado a Cartes, el colorado dijo que es no es de él, sino “de la familia” y resaltó que cuando se convirtió en candidato de Honor Colorado, renunció a su cargo en esta entidad bancaria.

“En nuestros tiempos no ha habido un expresidente que haya mantenido una vigencia tan importante. Yo tuve una relación laboral con él, me nombró como ministro y las decisiones siempre fueron mías. Se dice sobre el mote de secretario de Cartes, empleadito, todo esto cae bien diciendo que Santi no está preparado”, consideró.

