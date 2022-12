Opositores debaten sobre vuelta o no a sistema de listas sábanas

Guillermo Ferreiro, coordinador de la Concertación para un Nuevo Paraguay, dijo que el sistema de desbloqueo podría terminar potenciando los liderazgos de “caciques” en los partidos.

“Hay que analizar sus conveniencias y los inconvenientes que genera. Creo que el problema es que encarece la política y favorece el ingreso del dinero a la política y eso, para nosotros los pequeños, es un problema”, indicó.

Por su parte, Mario Paz Castaing, candidato a senador por Patria Querida, afirmó que el desbloqueo es un paso más hacia la consolidación de la democracia, porque le da al elector una participación institucionalmente efectiva para mover las preferencias que los líderes políticos internos decidieron. “Es el sometimiento al lugar que la ciudadanía te quiere poner”, señaló.

Agregó que favorece también el enriquecimiento electoral de las listas y, si se sabe trabajar, favorece a la lista y al partido, al contrario de los que creen que los debilita. “Hoy ya nadie tiene el puesto asegurado. Todos tenemos la posibilidad el 30 de abril de acceder a un lugar mejor”, precisó.

“Hay estructuras de poder que están hiriendo a la democracia”, afirma Castaing

Ferreiro criticó que en Paraguay experimentamos sistemas electorales bajo dogmas. “El voto directo era democrático, los demás no eran democráticos. O sea, el sistema de elección por asamblea no era democrático. Se creía que sin el voto directo se le iban a desbancar a las grandes estructuras partidarias, y no pasó”, cuestionó.

Dijo que lo mismo ocurre con el sistema de desbloqueo o de voto preferencial, que tiene su ventaja, e incluso afirmó que las grandes alianzas que lograron en la Concertación fue por este sistema. “A nosotros nos benefició mucho”, afirmó.

Por su parte, Mario Paz Castaing habló de que no hay sistema electoral perfecto, pero en este ambiente político nuestro, donde hay una enorme crisis de representatividad por el descreimiento, después de casi veinte años, esta iniciativa recién ahora está en un periodo de lactancia o de instalación.

“No es un problema de las listas desbloqueadas que ingresen personas con mayor poder adquisitivo, es un problema de la ley de financiamiento político. Hay estructuras de poder que están todavía hiriendo el sistema democrático y no nos despojamos porque este sistema de desbloqueo está en periodo de instauración”, expresó el candidato al Senado por Patria Querida.