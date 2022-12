“La oposición tiene que unirse para vencer a ese poder demoníaco”

- ¿Como ve la situación monseñor, ahora que ya sabemos quiénes son los pingos que van a correr para las presidenciales de abril?

- Como obispo en situación de retiro, como ciudadano, sigo con interés los avatares de la política como ciudadano. Veo que como siempre, en los primeros lugares entran los stronistas. El stronismo no se fue. Esa es la verdad. Yo no quiero hablar mal del partido Colorado pero en cada elección parece que se turnan. Hay una corriente que se impone. Ahora es el cartismo de nuevo, el símbolo de la plata. Nuestros conciudadanos no tienen conciencia cívica. Se inclinan por lo más fácil. Se conforman con la plata...

- Los más cuestionados, en los primeros puestos. Parece inexplicable.

- Yo digo que esto viene de Francia, de los López, de la Guerra de la Triple Alianza que masacró a nuestro pueblo, la vida en un Estado autoritario permanente. Es un retrato de nuestra triste realidad. En pleno siglo XXI sucede. Nadie se indigna. Estos políticos consiguen que en vez de servir, la Patria les sirva a ellos. No sé qué tendrá la máquina electoral pero por lo visto se usa para confundir. Por eso entran los escombros, los innombrables. Esto debe ser un sonido de alarma para la oposición, para los paraguayos que desean expulsar a estos escombros, a los corruptos que quieren seguir dominando.

- ¿Quiénes son?

- No es fácil enfrentar a los que manejan la plata. Al cartista que tiene plata no le hace nada gastar para mantenerse en el poder porque sabe que al final va a facturar y va a multiplicar sus ganancias gracias a los tejes y manejes de la política. Lo único que yo puedo hacer es recomendar a los que van a votar en abril (30 de abril de 2023)que no voten por el partido Colorado. Ituyupaitema. Es un partido ruinoso, obsoleto, venenoso, tóxico, rodeado de chupamedias, chupasangres...

- ¿Por quién hay que votar?

- En esta elección que se viene no tiene que haber partido Liberal ni Colorado. La consigna es dar vuelta la página a este largo gobierno de stronistas y sus descendientes. Este año llegamos al colmo de que un Vicepresidente en ejercicio y un ex Presidente y electo Presidente del partido Colorado, fueron calificados de “significativamente corruptos” por los Estados Unidos. Imagínese la dimensión de ese término. Quiere decir que hemos llegado al fondo de la descomposición. Hemos llegado a la ruina moral y política.

- Lo que usted dice no le impresiona a nadie...

- Porque este país está sometido a una tenaza poderosa que se vale de la miseria y de la ignorancia. Cada uno piensa en sobrevivir y que en su casa no falte el pan mientras los poderosos facturan allá arriba. Es muy raro que haya caído el clan González Daher de Luque, por ejemplo. La ignorancia, la falta de conciencia hace que sea difícil entender la urna electrónica. Muchos no saben leer. Por eso se explica que “trato apu’á Ovelar” (senador cartista Silvio “Beto” Ovelar) haya sacado votos en forma abrumadora. Solamente su señora ganaba más de 100 millones de guaraníes al mes en Itaipú. Debe tener preparado más dinero todavía para comprar votos en las generales, para seguir siendo “trato apu’á”...

- Muchos dicen que la gente se confundió y votó mal...

- Ha pea la hasyva (es lo triste) porque la ñande ciudadano kuera itavy (es ignorante). Nontendei mba’eve (no entiende nada). Pero el 30 de abril tiene que aprender a votar. La ignorancia que campea es el caldo de cultivo para que los sinverguenzas, los corruptos, para que estos hombres escombros sigan al frente del Gobierno...

- Santi Peña, cartista, puede ser el próximo Presidente del Paraguay. Es joven, se lo nota muy preparado...

- Debe ser un hombre bien preparado. Yo no sé. Pero así como le escuchamos hablar, habla por boca de ganso. Recita lo que le dice el señor Cartes. Veo que es un mita’í todavía. No le veo preparado para Presidente. Puede resultar como Marito, y peor todavía porque le va a tener detrás al mandamás. Si llega a Presidente, el pobre va a ser un infeliz sirviendo a los intereses del “patrao”.

- ¿Y Efraín (Alegre)?

- Efraín es un político con personalidad, alguien que no se vendió nunca a Cartes. No tiene la plata que tiene el aparato cartista y pienso que una oposición unida alrededor de él podría sacar adelante al país. Por supuesto que tiene que reunirse con los demás opositores para diseñar el país que necesitamos para salir de esta pobreza alarmante, de esta inseguridad, esta desigualdad, esta falta de patriotismo para defender nuestra soberanía energética. Lo que le espera si gana, es una tarea gigantesca. Tiene que rodearse de gente de confianza, que no le traicionen como le traicionaron a (Fernando) Lugo. El que sea elegido deben amar al pueblo necesitado.

- ¿Usted cree que es posible derrotar a los colorados?

- Hay que saber interpretar los tiempos, hay que tener convicción. Es posible que esta sea una única oportunidad para cambiar, para salir de esta situación desastrosa. La sociedad política está completamente envenenada. De alguna manera se puede mejorar votando en contra del partido Colorado en las próximas elecciones.

- En el 79, los obispos lanzaron aquella histórica declaración en la que pidieron el “saneamiento moral de la nación”. No le gustó a Stroessner...

- Claro, se molestó muchísimo. Dijo: “la Iglesia es contrera” y preguntó: “¿Dónde hay corrupción?”. Los ídolos que dominaban en aquella época siguen vigentes. El ídolo del Poder, el ídolo del Placer, el ídolo del Tener la riqueza. Son los falsos dioses que endiosan los políticos gobernantes. De hecho estos ídolos perduran. Se consolidaron en la dictadura. Por ser pyragué (soplón) uno ya tenía su recompensa. Bastaba con acusar a cualquiera de comunista. El comisario de Benjamín Aceval, que vigilaba todos mis pasos cuando yo era obispo de la diócesis, me confesó una vez: “Monseñor, le cuento la verdad. Yo estoy obligado a hacer un informe mensual sobre usted. Si no hago ,me van a echar”.

- A usted La Voz del Coloradismo le llamaba “obispo bolche”, a monseñor (Ismael) Rolón los perifoneros le decían “obispo rojo”...

- Estuvimos siempre bien controlados. Yo le pregunté al comisario, que con el tiempo se hizo muy amigo mío: “¿Qué dicen de mí?” y me dijo que tenía que informar, inventar que yo era contrera, que me reunía con personas prohibidas por el régimen...

- ¿Cómo se puede entender? ¿Acaso no vivimos en democracia y que se debe respetar al elegido por más que sea siempre del mismo partido?

- La democracia paraguaya es un forro que se le dio a la corrupción. El problema es ese: la impunidad. No hay castigo. Ellos ganan las elecciones para robar a su gusto. La impunidad es la madre de la ruina de esta democracia. La muerte de la democracia está en la impunidad. Si hubiera castigo, no iban a robar tan fácil. Ahí está el caso del Presidente de la Corte y otros personajes en los cargos más encumbrados. El sistema está putrefacto. Por suerte todavía tenemos libertad y están saliendo a luz algunos hechos. Ojalá el nuevo fiscal general (del Estado, Emiliano Rolón) haga algo y tenga apoyo firme del Gobierno que sea electo en abril para limpiar de bandidos el Estado y poner orden.

- Aparentemente los colorados abdistas y cartistas llegan divididos para abril y les puede ocurrir lo que pasó en el 2008, pero el mismo Beto Ovelar ya dijo: “Los colorados somos letrados (vivos)”...

- Es así. Se van a unir, aunque sea con saliva. ¿Usted cree que ellos van a discutir sobre los principios filosóficos, políticos y sociales del partido, los principios filosóficos del humanismo? ¿Usted cree que van a perder tiempo discutiendo planes para reducir la desigualdad alarmante que existe en nuestro país? Lo que ya estarán discutiendo en este momento es cómo se van a distribuir el zoquete a partir del 2023. “Ndeve otokata pea, ha cheve amoa. ¿No vio acaso lo que pasó con Arnoldo Wiens? Los cartistas le ofrecieron la Vicepresidencia segunda de la ANR. No aceptó pero aceptó ser nombrado en Itaipú. Quién sabe cuánto es su sueldo. ¿Vio qué rápido se ubican? Qué principios ni qué proyectos de país. ¡El zoquete lo que interesa! El abrazo por el zoquete es lo que vamos a ver. Los delincuentes son cada vez más fuertes y poderosos porque los que gobiernan, los hombres escombro los engordan. Ahí está el crimen del fiscal Marcelo Pecci. No hay ningún detenido aquí. En Colombia ya detuvieron a todos los autores...

- La oposición tiene un problema: la unidad. ¿Cómo se va a unir Efraín con Euclides (Acevedo), con Payo Cubas..., no sabemos si (José Luis) Chilavert va a correr?

- Hay que hacer todo el esfuerzo que sea para ganar. Solo no va a ganar Payo Cubas, ni Euclides ni no sé quién. La oposición tiene que unirse para vencer a ese poder demoníaco que tenemos en Paraguay. Desde la prensa, desde la Iglesia, desde los movimientos sociales, movimientos patrióticos que hay muchos, tenemos que unirnos todos para luchar por la dignidad de nuestra Patria. Este país ha perdido su dignidad, su grandeza, ha perdido todo... Un problema gordisimo es Itaipú, la revisión del Tratado, del Anexo C. Los brasileros dicen: “...está todo bien”. Nuestro Gobierno dice que todo está bien. Ojalá que el nuevo Gobierno se ubique y enfrente este desafío.

- Si a usted le piden, ¿entraría a hacer campaña?

- Campaña yo hago siempre en cualquier espacio, desde la prensa, la radio, la televisión, sea cual fuere la tarima en que estoy. Yo no estoy en contra del partido Colorado. Estoy en contra de los que se valen del partido Colorado para delinquir, para robar, para perjudicar al pueblo. La colaboración que puedo hacer es decir siempre la verdad, tratar de despertar la conciencia dormida, a los aletargados, a los abalconados como dice el Papa cuando identifica a los que miran desde el balcón. Yo voy a ayudar en lo que se pueda para defender nuestra heredad, nuestra riqueza, nuestra soberanía energética y de paso recuperar la dignidad nacional perdida. En ese sentido, yo voy a seguir pronunciándome para ayudar a los que quieren derrocar la mafia y el latrocinio. No va a ser fácil luchar contra la indiferencia, la desidia, la dejadez, el conformismo de nuestro pueblo...

- ¿Hace falta la voz fuerte de la Iglesia para remarcar las debilidades de nuestra sociedad?

- En Caacupé se dijo muchas cosas en la novena pero los responsables de dirigir la Patria, los líderes no escuchan. A mí me preguntan siempre: ¿Por qué van tanto los paraguayos a Buenos Aires si Argentina está sumergida en una crisis? Es sencillo. Argentina está mal pero hay trabajo. Y si hay trabajo, hay comida. Ndaipori la iñembyajyiva. Ha ape nio ndaipori la trabajo. Si alguien se emplea, lo explotan y después lo despiden con absoluto desprecio de sus derechos. Yo sueño con la reivindicación de las mujeres trabajadoras, sufridas, de aquellas que mantienen con sacrificio y sacan adelante a tantos hijos, muchas veces solas. Con razón el Papa dice: “La mujer paraguaya es la más gloriosa de América”...