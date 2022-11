Monseñor Medina aseguró que influencia cartista es culpable de la corrupción reinante en el Poder Judicial

El obispo emérito, monseñor Mario Melanio Medina, manifestó su profunda molestia contra la condena emanada por el magistrado Wilfrido Peralta, quien el pasado 18 de noviembre condenó a la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo y al periodista Juan Carlos Lezcano, en un juicio impulsado por la exviceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Marta González Ayala, quien se sintió “agraviada” por las publicaciones de este medio que denunciaba presuntas irregularidades en un contrato para la actualización del sistema tributario “Marangatu”, cuando la denunciante estaba al frente de la institución.

“Me sentí muy preocupado y sentí rabia por esta sentencia porque abiertamente es aberrante. Una sentencia que a la clara no tuvo en cuenta el respeto a la ley, a la prensa libre, la democracia y al perjudicar la libertad de prensa, se perjudica a la democracia”, dijo Medina.

Testigos y documentos ratificaron las críticas y observaciones que había realizado ABC Color con respecto a la contratación directa del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), para la actualización del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu, durante la administración de Marta González Ayala al frente de la SET.

Ayala era directiva de dicho organismo e igualmente se adjudicó el contrato para la actualización del sistema tributario por más de US$ 3 millones.

Continuando su crítica sobre el fallo judicial, monseñor Medina culpó directamente al expresidente Horacio Cartes, sobre la corrupción reinante en el Poder Judicial, la Fiscalía General, el Poder Legislativo, y otros.

“¿En el fondo cuál es la conclusión? Que todo está en corrupción, todo está corrompido, también en el Poder Judicial. Casi al mismo tiempo también aparece la cuestión del hijo del ministro Fretes. Aquí hay una persona que destruye todo, destruyó y dividió al Partido Liberal en parte, dividió al Partido Colorado a muerte, el gran empresario que se dice que tiene más de 72 empresas, Cartes (Horacio Cartes, exmandatario), entonces me parece que por ahí está la cosa”, afirmó el monseñor emérito.

Agregó además: “Cuando escuché la sentencia me pregunté ¿ese juez de qué parte está? Supuestamente no tiene que ser político, pero es un cartista, y entonces ya está la respuesta. Ya sabemos qué razones le movió a él. Es una vergüenza para el Paraguay, para el Poder Judicial, un juez así, que sin asco, dicta una sentencia en contra la libertad de prensa, sabiendo que en Paraguay la prensa ha ido haciendo grandes descubrimientos, buenas investigaciones”, aseguró el religioso.

Medina alienta a ejercer sin miedo una prensa libre

El monseñor, conocido por su participación en varias luchas ciudadanas y defensor de la democracia y la libertad de expresión, alentó a los periodistas a seguir con la publicación de los hechos de corrupción y pidió no dejarse influenciar por lo sucedido. También indicó que en Paraguay “lo que vale” son los “billetes verdes”.

“Yo creo que no tiene que tener mucha influencia, no tiene que tener un resultado negativo para se vaya ejerciendo la prensa libre. De todas maneras (el fallo del juez Peralta) obedece a una descomposición de la institución judicial, una descomposición en varios aspectos a nivel nacional.

La corrupción ha hecho difícil todo en el Poder Judicial y ni que decir en el Poder Legislativo. ¿En quién podemos creer? Esa Fiscalía General que nunca hizo lo que tiene que hacer y permanece ahí porque hay gente que le apoya y en último término, aquí en Paraguay, lo que vale son las razones verdes, billetes verdes y terminó la farra”, criticó.

“Quieren corromper a la prensa”

Indignado por la censura hacía la prensa, el obispo Mario Melanio dijo que varias instituciones operan para tratar de corromper a la prensa nacional y de esta manera evitar que el libre ejercicio del periodismo siga denunciando los hechos de corrupción que atentan contra la estabilidad y la democracia del país.

“Todo está corrompido y quieren corromper a la prensa también, a la libertad de prensa. ¿Entonces el ciudadano común con qué queda? No puede quejarse más, y yo creo que en el fondo, quieren evitar las investigaciones que hace la prensa, investigaciones que han resultado y si no fuera por las investigaciones de la prensa, muchas cosas no se hubiesen sabido y hubiesen barrido al tapete a la luz del día, aunque muchas de esas investigaciones se han quedado ahí, porque el Poder Judicial no funciona”, manifestó Medina.

Siguió declarando: “Yo le aliento a los periodistas a que sigan haciendo las investigaciones, que sigan ventilando lo que hay que ventilar, sino, ¿este país adónde va? Vamos a sumirnos en la oscuridad, en la tiniebla y ahí vamos a chocarnos todos, habrá desastres. Yo aliento a los periodistas a que sigan ejerciendo su deber (…) es una vergüenza la suciedad, la descomposición en esa institución (Poder Judicial), es asquerosa”, expresó.

“Ánimo a los periodistas, sigan investigando, sigan diciendo la verdad. Este país no puede sucumbir ante unos sin conciencia poderosos que se sirve de la plata para destruir al país”, así remató su mensaje para los comunicadores de prensa. También alentó a los ahora condenados a la apelación del fallo y espera que el los estudios de dicha apelación “sean más sensatos” que el juez Peralta.

Monseñor insta a no creer en los “escombros”

Próximamente a las internas partidarias que se realizarán el 18 de diciembre de este año y de cara a las elecciones generales de abril, Melanio Medina insta a votar responsablemente y ruega a la ciudadanía dejar de creer en los candidatos “escombros” que ya todos conocen.

“Antes que nada, todos deben ejercer su derecho ciudadano de elegir y en segundo lugar de saber elegir. Yo creo que ya no deben seguir los hombres y mujeres escombros que muchos se están postulando otra vez. Entonces, que la gente tenga la visión clara y la valentía para votar a gente nueva que puede hacer mejores cosas.

“Esos viejos ya no ofrecen ninguna garantía de que se va a mejorar la situación, por más buenas promesas que hagan, por más buenas palabras que pronuncien, ellos ya están enviciados”, dijo.

Está visto en la humanidad que el que tiene mucho, quiere más, ahí están los González Daher y este Cartes, se vale de ellos el mal, son el mal personificado para destruir lo bueno que puede hacer un país, una institución como la democracia, la justicia, para arreglar ellos a su ancha, con total impunidad y abuso como dijo Cartes a los brasileños; “usen y abusen del Paraguay”, eso mismo están haciendo ellos”, sostuvo.

Finalmente, dijo que espera que los próximos gobernantes electos “amen más al Paraguay” y sean más patriotas, que se dediquen a amar a los ciudadanos. Solicitó también defender las garantías de Itaipú, a favor de los paraguayos. Igualmente, criticó el sistema de salud pública y del Instituto de Previsión Social (IPS). “Es una vergüenza, da asco, nos genera malestar”, puntualizó.