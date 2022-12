Kronawetter jura como miembro del CM y promete dar la cara sobre sus votaciones

La Cámara de Senadores se reunió esta mañana de forma extraordinaria y en pleno receso parlamentario para tomar juramento al abogado Enrique Kranawetter, en reemplazo del abogado Édgar Olmedo, quien renunció como miembro titular del Consejo de la Magistratura tras superar las elecciones internas del pasado 18 de diciembre y ser elegido como candidato a diputado N° 2 de la ANR para la diputación por el departamento de Caaguazú y miembro titular de la Junta de Gobierno del Partido Colorado por el mismo departamento.

El presidente de la Cámara Alta, Óscar “Cachito” Salomón (ANR, FR), tomó juramento al abogado Kronawetter, quien juró y prometió desempeñar “con fidelidad y patriotismo el cargo de miembro titular del Consejo de la Magistratura, observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República”. El acto de juramento y posterior saludo de los senadores duró 15 minutos en una sesión donde participaron de forma presencial y virtual 34 de 45 senadores.

Tras tomar juramento, Kronawetter consideró que se deben hacer profundas reformas en el proceso, no sólo en la selección, sino en la construcción de un criterio objetivo para la carrera judicial, del que dijo es un mandato constitucional que hasta hoy día no se ha planteado seriamente. “El futuro magistrado o el aspirante de la magistratura sea una persona que haya salido del ámbito de la Escuela Judicial, que es un centro de formación para los que quieren optar por la vida de la magistratura, no usar el acceso de la magistratura simplemente como una cuestión de ejercicio de un cargo, sino para compromiso para cumplir la función de justicia. Creo que ese es el desafío más importante que tiene que darse dentro del ámbito de la magistratura proyectar cambios para la Escuela Judicial (...)”, dijo.

Prometió que su conducta siempre va a ser transparente y que dará la cara cuando lo amerite “y fundamentalmente a hacer pública mi gestión en lo que se refiere al momento de emitir un voto lo voy a hacer fundadamente y en ningún momento lo voy a hacer movido por cuestiones ajenas a lo que manda la Constitución”, indicó.

Sobre las eventuales injerencias o presiones políticas

Sobre las injerencias políticas, Kronawetter dijo que lo van a enfrentar en la medida que tengan candidatos que tengan esa capacitación del contexto, en que sea una persona valiente y que sepa soportar las presiones de todos los poderes, no solamente los poderes constituidos, sino de los poderes fácticos, dijo.

“La influencia política existe en todos los ámbitos de la gestión pública, lamentablemente porque es una realidad y el que no quiera reconocer eso realmente está viviendo en un mundo distinto, pero considero que el aporte humilde que uno pueda hacer desde esta función es tratar de que primen los valores técnicos, operativos, el principio de idoneidad del modelo republicano por sobre cualquier preferencia política”, manifestó.

Lea más: Abogado Kronawetter niega haber colaborado con el prófugo Marset

Sobre su relación con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo que le dio la confianza para trabajar en los procesos de reforma legislativa, mencionó que sigue trabajando en la reforma penal y recordó que trabajó con la diputada Rocío Vallejo, quien se desempeñó como presidenta de la comisión bicameral de Reforma Penal. “El Presidente siempre tuvo confianza en mi parecer jurídico, en ningún momento primó otro criterio sino simplemente el conocimiento en cuanto a la experticia, otro conocimiento no tengo”, dijo.

Afiliado al PLRA

Mencionó que solicitará la suspensión de su condición de afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico y negó que haya activado en política alguna vez. Al finalizar la entrevista con varios medios de comunicación dijo: “Yo estoy sujeto a los vaivenes políticos en un ejercicio del cargo. Si mañana alguien no está satisfecho con mi gestión, pues voy a ser yo el primero en dar un paso al costado”, indicó.