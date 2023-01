Comisión Permanente convoca a sesión extra en Diputados

El Poder Ejecutivo en su pedido de extensión de la Emergencia Penitenciaria definió como los objetivos específicos: fortalecer la seguridad perimetral e interna de los centros penitenciarios, con el concurso de las fuerzas públicas, fortalecer la inteligencia penitenciaria, con el concurso de las áreas de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de la Nación y mejorar la efectividad del sistema de seguridad para reducir los riesgos de fuga u otros hechos cometidos por el crimen organizado en los centros penitenciarios.

“Nosotros vivimos en emergencia en este país y muchas veces las emergencias son utilizadas como una ventana para la corrupción. Me parece muy llamativo la Emergencia Penitenciaria pues es un tema que no se soluciona en nuestro país porque no se tiene una política de reinserción social. El Ejecutivo actúa de una manera irresponsable, porque tuvimos todo el período ordinario para debatir esto, pero decide en un período extraordinario tratar la emergencia”, dijo la diputada Kattya González (PEN).

La fecha para la sesión extra de Diputados no fue definida, pero sería este viernes o el próximo lunes, según se adelantó. La siguiente sesión ordinaria de la Comisión será el 8 de febrero y se estudiará el pedido de permiso del presidente Mario Abdo de ausentarse del país.