El 70% de los jóvenes urbanos prefiere votar a candidatos íntegros

En los últimos tiempos, una gran cantidad de candidatos para los cargos nominales y plurinominales fueron salpicados por hechos de corrupción, mala gestión, o incluso procesados por la justicia. Este es un punto importante a la hora de decidir por quien votar, según una encuesta donde se involucró a 840 personas entre 18 y 29 años de edad de Asunción y principales centros urbanos.

Puntualmente sobre las características que desean en un candidato, cerca del 70 % señaló que la integridad de los candidatos es el atributo más valorado, y más del 50% también destacó la formación académica de los mismos.

Otro dato relevante, es que el 64 % de los jóvenes valora que los ministros o jefes de gabinete cuenten con la formación académica adecuada para el puesto que van a desempeñar.

Mayoría no tolera dramas sociales y se va a manifestar

Respecto a su tolerancia, 8 de cada 10 jóvenes rechazan todo tipo de corrupción y declararon que estarían dispuestos a manifestarse en contra de la corrupción y la narcopolítica.

También se les preguntó la calificación que dan a empresas tanto del sector privado como público. Entre 17 instituciones, las que mayor confianza generan para esta franja etaria, son la Iglesia Católica y el Banco Central del Paraguay (BCP). En contraste, más del 45 % no confía en los partidos políticos en general.

Características de los encuestados

Se buscó equidad entre hombres y mujeres. La Educación Media fue el último nivel académico finalizado por aproximadamente la mitad de los encuestados.

Siete de cada 10 jóvenes indicaron poseer un ingreso inferior al salario mínimo vigente; y cerca del 6 % de ellos declaró pertenecer a grupos vulnerables.

El 64 % admitió que no participó en las últimas elecciones municipales. Cinco de cada diez jóvenes que no participaron, no votaron por su falta de confianza en los candidatos.

Entre los resultados de esta encuesta electrónica, más del 50 % de los jóvenes declararon estar afiliados a algún partido político.

Proceso de la encuesta y objetivos

Estudiantes del Instituto Desarrollo (ID) y las instituciones aliadas al Programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), elaboraron la segunda edición de la Encuesta Juvenil del Instituto Desarrollo (IDEJ).

Se tuvo como temas principales la participación electoral, las tendencias políticas, la confianza en las instituciones, la tolerancia y la percepción juvenil acerca de los ejes estratégicos para el desarrollo del Paraguay, según el reporte.

Según la publicación del Instituto de Desarrollo, el objeto es contribuir en la formulación de políticas públicas con las medidas impulsadas por los tomadores de decisiones, para enriquecer las discusiones que resulten de interés para la población joven.

El ID, se inspiró en el Harvard Public Opinion Project (HPOP) de la Universidad de Harvard, para realizar en el 2021 la primera edición de la Encuesta Juvenil del Instituto Desarrollo.

