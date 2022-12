Dos diputados colorados siguen en carrera para llegar a la Gobernación

En las elecciones del pasado domingo se presentaron para el cargo de gobernador siete diputados y un senador. De ese grupo solo dos diputados colorados siguen en carrera con el objetivo de administrar su departamento durante el periodo 2023-2028.

Uno de ellos es el diputado Freddy D’Ecclesiis candidato a gobernador de San Pedro de manos del oficialismo. El parlamentario se alzó con 41.112 votos.

El otro que sigue en carrera es Juancho Acosta, también oficialista, y buscará ser gobernador de Amambay. Este político obtuvo 15.175 votos.

Los derrotados en las elecciones internas

En tanto que pese a que el cartismo tuvo una nefasta administración en Guairá y que eso le costó la destitución al exgobernador Juan Carlos Vera, el candidato del oficialismo, el diputado Ever Noguera, no pudo desplazar al cartismo, esto teniendo en cuenta que la alternativa para los guaireños, evidentemente, no generó confianza.

Noguera afronta un proceso penal por desvío de fondos del almuerzo escolar en la Gobernación del Guairá y se escuda en sus fueros para no ir a juicio oral y público. En las internas obtuvo 25.357 votos. En tanto que el ganador, el cartista César Sosa, se alzó con 34.158 votos.

En tanto que los centralinos no olvidaron que el cartista Hugo Javier González malversó dinero en plena pandemia y le bajaron el pulgar al diputado Miguel Tadeo Rojas, quien fue candidato a gobernador por HC. El exministro del Interior en la era cartista obtuvo 105.405 votos frente al oficialista Luis Fernando González que tuvo 125.205 votos.

También el diputado oficialista Roque Sarubbi perdió las internas en Caazapá, en donde obtuvo 23.343 votos. En contrapartida, el cartista Christian Acosta ganó con 23.478 votos.

En San Pedro también perdió el cartismo de manos del diputado Pastor Soria, quien recibió 28.501 votos. Su adversario, el también diputado Freddy D’Ecclesiis, tuvo 41.112 votos.

En tanto que en carpas liberales el diputado Edgar Acosta no logró ser candidato de la Concertación Nacional para la Gobernación de Central. Acosta, de destacable gestión en la Cámara de Diputados, obtuvo 42.859 votos. Su adversario, el exintendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia, tuvo 90.475 votos.

Por su parte, el senador liberal Amado Florentín, quien aspiraba a la Gobernación de Cordillera tampoco logró pasar el primer filtro electoral. Obtuvo 18.009 votos. Su contrincante y correligionario Dan González tuvo 25.922 votos.

Los que siguen en carrera no están obligados a renunciar a sus bancas, ya que la Constitución Nacional no dispone nada al respecto.