Masi dice que “élite económica” debe dejar de “aceptar social y políticamente a narcos”

Distintas nucleaciones de empresarios se expresan en torno al sicariato de Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, ocurrido el sábado pasado en un supermercado de Asunción. Al respecto, según la senadora Desirée Masi, es “clasista y despectivo” que los gremialistas digan que “se tocó fondo” porque este caso ocurrió en la capital.

Masi dijo que le “parece de muy mal gusto” estas declaraciones por parte del sector empresarial, citando que los casos de sicariato se ven en distintos puntos del territorio nacional. “Amambay es Paraguay, aunque sea impactante y les entiendo el susto, se ha normalizado el sicariato de frontera y esto no ocurre de la noche a la mañana”, refirió.

En referencia a Ryguasu, la senadora cuestionó a las autoridades sobre cómo un “líder del PCC” y sucesor de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, fue liberado por una jueza y también “se le borraron todos sus antecedentes”.

“Acá tienen mucho que explicar los fiscales especializados, los jueces y la Policía. Esto es la narcopolítica y no van a haber suficientes guardias o barreras si no se recupera al Estado de las garras de la mafia. La élite económica tiene que dejar de aceptar social y políticamente a narcos”, también declaró.

Masi espera “renovación” en la Fiscalía

Continuando con sus declaraciones, Masi habló sobre el futuro fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien reemplazará a la cuestionada Sandra Quiñónez.

Sobre Rolón, ella espera que con su ingreso al Ministerio Público se pueda dar una “renovación” en la Fiscalía, denunciando a la vez que las unidades especializadas “se convirtieron en cuevas delincuenciales”.

“Veo candidatos que tienen antecedentes, sobre todo en Diputados. Que la Fiscalía no actúe o lo haga selectivamente es otra cosa; Erico (Galeano) tiene antecedentes de lavado, de declaración falsa y no tiene una puta imputación. No me vengan con historias”, disparó.

Por su parte, el senador Stephan Rasmussen también se expresó en torno al sicariato de Ryguasu, coincidiendo con la idea de Masi sobre la esperanza de un fortalecimiento de la Fiscalía tras el ingreso de su nuevo titular, previsto para el 9 de marzo próximo.

“Se tiene que dar una respuesta desde las instituciones y obviamente tiene que reinar el Estado de derecho para que no se sigan cometiendo este tipo de crímenes”, señaló.

