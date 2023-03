Senadores seguirán con la virtualidad por la campaña electoral

La senadora Desirée Masi (PDP) reconoció que fue ella quien pidió que se mantengan las sesiones híbridas y recordó que esta ya había sido una propuesta del propio presidente de la Cámara de Senadores, Óscar “Cachito” Salomón (ANR, FR).

Masi defendió la intención de mantener la virtualidad y señaló que la responsabilidad no depende de la presencialidad. Pidió comparar la productividad legislativa que tiene la Cámara de Senadores con la Cámara Baja, que desde el año pasado viene sesionando de forma presencial.

“El año pasado ellos (diputados) casi no pudieron terminar (las sesiones), y el Senado tuvo quorum todo el año, solo no tuvimos quorum cuando hubo posiciones políticas de retiro de bancadas”, justificó la intención y dijo que lo que debe interesar a la ciudadanía es que “el Senado funcione”.

Cuestionó a los periodistas del área al señalar que no valoran que las sesiones de las comisiones se transmitan de forma virtual. “Ningún periodista tiene acceso a ninguna reunión de comisiones parlamentarias, y en Paraguay sí se tiene, y sin embargo no se valora”, cuestionó.

Parlamentarios ganan más de G. 32 millones por mes

Sobre el salario de G. 32 millones que reciben por mes para finalmente sesionar de forma virtual, la senadora pidió que los ciudadanos reclamen a esos diputados y senadores que hacen campaña. Se desmarcó y dijo que ella sí acude los jueves a las sesiones ordinarias y que los periodistas prefieren tenerles presencialmente a los senadores y senadoras para facilitarles el trabajo. También criticó a los diputados porque esta semana ni siquiera sesionarán.

Sincericidio de la senadora Hermelinda<b> </b>Alvarenga

“¿Por qué hay que esconder las razones? Hay muchos senadores que están en campaña política y no queremos rechazo de los proyectos, también en las comisiones. Si lo hacemos de forma presencial corremos el riesgo de que no tengamos quorum y de que se retrasen los proyectos de ley”, se justificó la senadora Hermelinda Alvarenga (PLRA), quien dijo que con la virtualidad no hubo desventaja ni retraso en la gestión del Senado.