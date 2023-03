Peña: Paraguay tiene nivel de criminalidad de “países nórdicos” si se ignora violencia en fronteras

Durante un encuentro ayer con empresario en la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el candidato a presidente de la República por el Partido Colorado, Santiago Peña, fue consultado -entre otras cosas, sobre su plan de Gobierno para hacer ante el “aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana”, a lo cual respondió que la inseguridad en zonas de frontera y en el resto del país son “dos cosas diferentes”.

“El tema de la seguridad tenemos que separar. En lo que es la seguridad urbana y lo que es la seguridad fronteriza. Yo creo que son dos cosas diferentes”, comenzó diciendo el presidenciable, que aparentemente hasta ahora no se dio por enterado del asesinato de Ederson “Ryguasu” Salinas Benítez, acribillado por sicarios a la vista de todos en el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre la concurrida Avenida España de Asunción.

“Si nosotros quitamos el índice de criminalidad que hay en San Pedro, en Amambay y en Canindeyú, y probablemente nos vamos a encontrar que Paraguay tiene índice de criminalidad de países nórdicos, muy bajo es, pero tenemos un problema de delincuencia”, dijo Peña.

Casos como el de Ryguasu o el asesinato de la reconocida Cristina “Vita” Aranda, como víctima colateral de un ataque de sicario durante un festiva de música (Jaumina Fest) en San Bernadino aparentemente no son suficientes para Peña para entender los grupos criminales organizados que operan en el país hace rato desconocen de fronteras.

Si bien acotó que le preocupa cómo ha permeado el crimen organizado en la sociedad -y a modo de ejemplo hablara de la incautación de cocaína en Europa-, no dio mayores detalles a qué tipo de combate harán a esta problemática, más que apelar a la compra de radares aéreos y escáneres de cargas para los puertos.

Peña reconoce que ignoró necesidad de radares para combatir al crimen organizado

“Yo tengo que reconocer. Yo estuve en el gobierno pasado y nunca me pregunté por qué no había radares, honestamente. Hoy sí me hago la pregunta”, sostuvo el presidenciable, al que tampoco se lo apretó mucho buscando respuestas más concretas.

Respecto a la inseguridad del día a día que padecen los ciudadanos, no solo en zonas urbanas sino también en las periferias o áreas rurales, tampoco fue muy contundente, limitándose a decir que pretendían recuperar el grupo Lince, la unidad motorizada de la Policía del Gobierno de Horacio Cartes, que actualmente opera en área metropolitana de Asunción y algunas capitales departamentales.

“Yo creo que hay que fortalecer el grupo Lince, también creo que cayó víctima de esa disputa política de un gobierno a otro, de tener muchísima visibilidad se quiso bajar. Hay que seguir fortaleciendo la Policía Nacional”, dijo.