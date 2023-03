Lamentan que Diputados no haya conformado comisión para analizar intervención municipal de Caapucú

En el punto diez del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados estaba la conformación de una comisión especial para analizar el pedido de intervención de la gestión del intendente cartista Gustavo Penayo, cuyo petitorio está en el Congreso Nacional desde diciembre pasado, pero debido a falta de quorum no se llevó a cabo dicha sesión y en la extraordinaria no ingresó el pedido, por lo cual una comitiva de ciudadanos y concejales de Caapucú que llegó hasta Asunción lamentó el salvataje que los diputados hicieron a favor del intendente para no tratar el tema.