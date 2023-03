Concertación presenta propuesta ambiental

Efraín Alegre, candidato a la presidencia de la República por la Concertación Nacional, lanzó una nueva propuesta de gobierno. El proyecto fue presentado durante una conferencia en el Puesto de Comando de la Concertación, con presencia del Ing. Calixto Saguier, especialista en agricultura y ganadería, y Rodrigo Mussi, experto en medio ambiente, quienes dieron un extensa explicación sobre cómo los propietarios de los bosques pueden certificar sus espacios verdes y así recibir dinero mediante bonos.

Lea más: Concertación apunta a modernización y a la digitalización del Estado

“El Paraguay tiene unos 16 millones hectáreas de área vegetal y forestal; el 83 por ciento se da en el Chaco, haciendo frente a lo que implica el cambio climático. La propuesta es de adaptación. Proponemos en materia de bosque, en términos de conservación, alternativas de carbono para que aquellas personas que con muchos esfuerzos han mantenido sus bosques, para que puedan acceder al dinero que está disponible en el mundo por la conservación”, dijo Rodrigo Mussi.

La propuesta ambiental de la Concertación

“Sobre Paraguay pasan muchos fondos disponibles en el mundo, pero no estamos accediendo a ese dinero porque no se tiene una seguridad jurídica de parte del Estado. Son muy pocas las empresas que han logrado vender carbono o capitalizar. Los bosques están en manos privadas, en manos indígenas; el Estado solo está a cargo de los parques nacionales. Entonces, debemos trabajar de manera conjunta, porque se va a generar empleo verde, industrias ambientales. No solo los bosques se pueden certificar: las emisiones que vamos a reducir de los vertederos de basura también se pueden capitalizar. El transporte y la energía que no contamine”, puntualizó el ingeniero Saguier.

Lea más: “Vivir sin miedo” es el quinto plan de gobierno de la Concertación

Por su parte, Efraín Alegre indicó que el principal problema hoy con las empresas es que el Estado pone trabas, pide coimas para agilizar la documentación y que, antes que ver al sector privado como un aliado, le pone trabas.

“Las barreras son las coimas. Tenemos que hacer una gran política para transparentar el Estado y agilizar los trámites para que las empresas puedan vender los bonos. Hay que verle al sector privado como aliado, juntos, para traer los recursos. Un Estado que facilita y derrumbando las barreras que se colocan hoy”, puntualizó el presidenciable.