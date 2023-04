Cartistas entregarán 30% de los recursos, según Nicanor

“Puedo asegurar que, con o sin fondos, la ANR tendrá un gran triunfo, pero desde hoy (ayer) se entrega el 30% de los recursos calculados”, expresó ayer Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República y director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Duarte Frutos, actual miembro de la Junta de Gobierno por Fuerza Republicana, aludió a la falta de financiamiento bancario para solventar la recta final de la campaña y el “Día D”.

El expresidente de la República (2003-2008) dijo que la oposición quiere instalar una polarización. “Eso no existe. Quieren inyectar desánimo, que (Horacio) Cartes debe irse, que no hay plata, esa es su agenda”, expresó Duarte Frutos a 780 AM, sin dar detalles de dónde provienen los fondos que distribuirá la cúpula cartista a los candidatos de la ANR.

Contradicción cartista sobre préstamo para ANR

El diputado, expresidente de la ANR y actual candidato a vicepresidente de la República por su partido, Pedro Alliana, informó que al término de la Semana Santa, es decir ayer, la ANR entregará el dinero para los 768 candidatos. Aseguró que la ANR tiene recursos en caja (serían G.10.000 millones).

Por su parte, el jefe de campaña de la ANR, José Alberto Alderete, quien dijo hace unos días que ANR tiene un “plan b” para obtener recursos, mencionó el dinero en caja disponible para la emisión de bonos, los subsidios electorales y aportes de afiliados.

Sin embargo, el miércoles último, Alderete declaró que la ANR cree “necesario el préstamo bancario para reforzar la ayuda a nuestros dirigentes”.

Alderete negó un rechazo de los bancos, pero ahora dice que el monto a pedir se reduce de G. 37.000 millones a G. 20.000 millones.