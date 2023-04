¿Hay entusiasmo o no para las elecciones de abril? Esto es lo que responde un especialista

Alberto Campos López Moreira, asesor de perfiles políticos, habló en ABC sobre la situación política y el entusiasmo que se vive en la ciudadanía con miras a las elecciones del 30 de abril. Para notar las diferencias, el especialista resaltó la importancia de profundizar los procesos electorales desde 1989 hasta hoy.

Aseveró que los periodos electorales estuvieron marcados, al mismo tiempo de las propuestas políticas, por la conformación de los estratos socioeconómicos y sus intereses. “Hemos cambiado mucho. El electorado que anteriormente era un voto duro, sin análisis, daba su apoyo a su partido político. Eso fue cambiando mucho cuando el individuo votante ha tenido sus propias decisiones, movilidad, teléfono”, explicó Campos.

Mensajes de candidatos tradicionales no llegan al electorado

Destacó que actualmente ya no es el mismo electorado al que están acostumbrados los partidos políticos tradicionales. “Es impresionante cómo no están adaptando los mensajes de los candidatos tradicionales a este nuevo electorado”, destacó.

Dio como ejemplo el hecho de que un vehículo no tenga una calcomanía de su candidato, como antes sucedía normalmente. “Parece una situación irrelevante, pero no lo es. Era una manera de demostrar su fanatismo y el hecho de que tu vehículo esté con tal candidato ponía en mesa de debate familiar y social”, analizó el especialista.

Hoy sin embargo, aumentó la cantidad de vehículos, pero son pocos los que tienen una calcomanía política.

La ciudadanía ya no se vincula con los partidos tradicionales

Campos López Moreira mencionó que también trabajaron en varias investigaciones. De acuerdo a los resultados de los estudios, concluyen que las personas ya no se vinculan con los partidos tradicionales. “No pidas que un guardia de seguridad, votante y víctima de injusticias laborales, vote por alguien que conoció hace 15 años”, dijo.

Describió cómo son los electores de hoy: “son personas apáticas, no están decididas por quiénes van a votar y no les gustan los partidos tradicionales. Hasta te podría decir que es rebelión”, explicó.

En ese sentido, detalló que la brecha entre la ciudadanía y el partido político se extendió. “Ha evolucionado el electorado; sin embargo, los partidos se han desconectado y se convirtieron en maquinarias de uso y desuso”, dijo.

Habría votos rebeldes o de castigo para partidos tradicionales

Campos López Moreira, mencionó que las personas que han estudiando el momento político de estas elecciones deben tener mucho cuidado a la hora de la toma de datos. Aseveró que durante las elecciones pueden ocurrir votos rebeldes o votos de castigo contra los partidos tradicionales.

Sobre el candidato presidencial por la Concertación Nacional, Efraín Alegre, mencionó que necesitaba ser inclusivo y ser más abierto al diálogo a la hora de conformar su producto electoral. “Nosotros consideramos que Efraín no debió poner un vicepresidente de su mismo estilo. Para la vicepresidencia debés poner a alguien a quien te cuesta llegar; sin embargo, Efraín le puso a Sole”, analizó.

Declaró que con la búsqueda de la unidad dentro de los partidos opositores se evidencia falta de votos a la Concertación. “Necesitamos reconocer que a Efraín le faltó capacidad de diálogo”, dijo.

Hay entusiasmo y puede ser final de cuatro

Campos López Moreira consideró que sí hay entusiasmo para estas elecciones. “Si ocurre mayor entusiasmo, va a llevar a capitalizar no solamente a Efraín, sino a Payo o Euclides. “Puede ser una final de cuatro o puede ser una final de dos, pero no de los partidos tradicionales. No estamos frente a un Cerro vs. Olimpia, estamos frente a un Guaraní vs. Sol de América”, simplificó.

En ese sentido, el especialista recomendó al tercer y al cuarto candidato que se preparen porque cualquiera puede ser el presidente de la República. “Hay todavía una incertidumbre. Ciudadano, a cualquiera que votes no es tirar tu voto porque cualquiera puede ganar”, concluyó.