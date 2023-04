TSJE preocupado por dinero en “bolsas” no declarado para campaña de candidatos

A menos de 15 días de las elecciones generales, la máxima instancia relacionada al tema, como lo es el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) articula todas las acciones que lo avalen para el control del financiamiento político. Desde este órgano indican que se dan a conocer permanentemente los efectos de ley vigente.

Su titular, el ministro Jorge Bogarín González hizo una breve referencia en ABC TV sobre el significado del fondo fiduciario que la Asociación Nacional Republicana (ANR) puso en la exposición pública. Al respecto sostuvo que es una relación entre las partes, en este caso entre el partido colorado y un banco de plaza. “No podemos ser fiadores ni garantes de una operación comercia”, señaló.

“El TSJE no está facultado para dar garantías y si se da la financiación, les explicamos la naturaleza de estos fondos”, dijo Bogarín.

Agregó que los fondos fiduciarios son trazables para averiguar el origen de los fondos de campaña. Alegó que el monto del subsidio es una expectativa y está conforme a votos y revisión de la Justicia Electoral.

Sin embargo, puso énfasis en los fondos no declarados que vienen en “bolsas”, pues son preocupantes. Confirmó que el TSJE trabaja con la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con quien analizan todas las operaciones sospechosas y si amerita se deriva al Ministerio Público.

Esto ante la posibilidad que los fondos de campaña provengan del lavado de dinero o del crimen organizado, explicó.

Mejoras en la normativa

Bogarín dijo que estuvo conversando con la diputada Rocío Vallejo (PPQ) sobre qué se puede mejorar e en la ley de financiamiento político. Uno de los ajustes que se pide es el de las inhabilitaciones para candidatos.

“Porque el TSJE no puede actuar ante denuncias se busca habilitar sistemas de alertas, un canal donde se comuniquen los casos”, resaltó el presidente del TSJE.

ONGS no pueden ser observadores y transmitir al mismo tiempo las elecciones

Ante las reacciones de parte de varias organizaciones no gubernamentales, entre las que figura Decidamos y Alma Cívica, que solicitan ser observadores y a su vez transmitir resultados con muestreos, Bogarín González mencionó que instruyó que la comisión especial dialogue con estos grupos, a modo de abrir un canal de entendimiento.

“Se solicitó que no sean observadores y a la vez transmitan. No se prohíbe que hagan solo de observadores porque para transmitir no hay compatibilidad. En el caso de Alma Cívica, está con problemas de imparcialidad, porque un candidato a senador estuvo relacionado a esta ong.