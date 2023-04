Senado analizará “aumentazos” en Diputados después de las elecciones

La Cámara Baja busca recuperar el recorte que hizo el Senado en el estudio del Presupuesto 2023 para otorgar “aumentazos” a sus funcionarios. Los diputados la semana pasada dieron el primer paso y aprobaron el proyecto de ley que tendrá un fuerte impacto presupuestario para las arcas públicas.

Los diputados buscarían comprometer su apoyo para dar aumentos salariales a sus operadores políticos a cambio de votos y de reasegurar sus bancas para el próximo periodo parlamentario, que se inicia el 1° de julio.

Los Senadores no tratarán esta semana el proyecto, sino después de las elecciones, teniendo en cuenta que sesionan hoy, tienen una sesión extra en la que no figura el punto y no cuenta con dictamen de la comisión de Hacienda.

El proyecto de Diputados que tendrá sanción automática recién el 19 de julio. Estos G. 28.000 millones serán destinados a aumentazos a directores y otros jefes en concepto de “bonificaciones por responsabilidad en el cargo” y “equiparar” a lo que pagan a los funcionarios del Congreso y Senadores.

La norma en estudio pasa a consideración de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez (FG) y Cuentas y Control de la Administración, presidida por Pedro Santa Cruz (FG).