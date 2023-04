Mario Abdo alabó la construcción de Itaipú aunque dijo no querer ser “reivindicador” de la dictadura

Al ser consultado sobre lo que hizo durante su gobierno con respecto a Itaipú, Mario Abdo alabó la obra, asegurando que la misma marcó un hito en el Paraguay en términos del fortalecimiento de la política de migrar de energía no renovable a energía renovable, siendo la de mayor generación de potencia limpia y renovable del mundo.

“Siempre se pudo hacer mejor las cosas, pero no podemos negar que Itaipú fue una genialidad, de un conflicto territorial e intereses de la República del Brasil. Hay que conocer bien la historia, porque yo no quiero ser hoy un reivindicador de la historia. A mi lo que me gustaría es que todos conozcamos la historia”, puntualizó.

Resaltó que Itaipú hoy es el activo más importante que tiene Paraguay, así como también dio la oportunidad a las empresas paraguayas de ingeniería en poder dar un salto cualitativo con respecto a toda la especialización que tiene el sector de construcción, considerando que se desvío el Río Paraná con mucha menos tecnología de lo que hay hoy.

“Primeramente, Paraguay no iba a ser propietario, después iba a ser propietario del 10% , Paraguay sostuvo y defendió que tenía que ser proporcional 50% y 50%. Hay muchos libros que hablan del tema, quisiera que la ciudadanía lea y saque sus propias conclusiones”, aseveró.

Mario Abdo sobre libertad de prensa: “prefiero el abuso antes que las restricciones”

Mario Abdo Benítez habló también sobre la libertad de prensa en el marco del Día del Periodista, agradeciendo a los periodistas y reafirmándose en la libertad de expresión.

Afirmó que no puede concebirse una democracia sin la pluralidad del pensamiento y sin el rol que cumple la prensa para generar opinión, interpelar a la autoridad y construir ciudadanía a través de un periodismo serio, responsable y riguroso.

“Yo creo firmemente en la libertad de prensa y prefiero, como dije desde el inicio de mi carrera política, el abuso antes que las restricciones, porque de a poco nuestra sociedad va a ir madurando. Así fueron todas las democracias del mundo y de la región. No podemos retroceder en términos de coartar la libertad de expresión y de prensa”, aseguró el mandatario.

Mario Abdo asegura custodia policial y militar en Elecciones Paraguay 2023

Sobre las Elecciones Paraguay 2023, el Presidente de la República dijo que desea que sea un día festivo, en el que Paraguay muestre su madurez cívica ante el mundo.

“Paraguay vino avanzando de una manera sostenible en construir previsibilidad estabilidad macroeconómica, en estos años tuvimos el tiempo de mayor inversión extranjera en el Paraguay, eso demuestra la credibilidad a nuestro sistema de gobierno”, manifestó Mario Abdo.

Agregó que 27.000 efectivos de las fuerzas policiales están a disposición de la ciudadanía y del Tribunal Superior de Justicia Electoral, así como también las fuerzas armadas, a pedido del propio TSJE.

“Incluso creo que hay una nota de la oposición que pidió la custodia. Vamos a poner todo de nuestra parte para que el domingo sea una fiesta cívica”, reiteró.