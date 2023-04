¿Qué dicen los videntes sobre los resultados de las Elecciones 2023?

En las Elecciones Generales Paraguay 2023, a registrarse este domingo 30 de abril, cada elector tendrá la posibilidad de votar por un presidente, un vicepresidente, un senador, un diputado, un gobernador y un concejal departamental.

Si bien están los cargos nacionales y los departamentales que cada ciudadano deberá elegir conforme a su lugar de residencia, claramente el que genera mayor interés de conocimiento es la Presidencia y Vicepresidencia de la República, ya que hasta en reuniones familiares o entre amigos, tiende a surgir la pregunta: ¿Quién va a ganar las elecciones?

Elecciones Paraguay 2023 dejarán una “sorpresa muy grande”

Sobre esta pregunta que la hacen probablemente miles de paraguayos, los videntes realizan una serie de pronósticos y al respecto, el maestro Diego Parra, astrólogo, detalla que van percibiendo las elecciones por medio de la astrología y también cómo avanza la política en Paraguay, siendo esta una situación “que siempre es algo que constantemente está cambiando”, como el fútbol.

El astrólogo cita que desde hace varias semanas la vista “ha cambiado muy fuerte”, ya que hace uno de los candidatos se presentaba con mucha ventaja y “mucha energía positiva sobre todo para ser ganador”, pero esto cambió según el último estudio que se hizo hace un par de días.

“Uno de los candidatos pues ha agarrado casi el doble o el triple, digámoslo así, de fuerza y esto es lo que ha puesto pues en desbalance todo lo que venía pasando pues antiguamente. En este momento se ve que hay dos candidatos con mucha fuerza y lo puedo decir sin temor a equivocarme que es el señor Santi Peña y Payo Cubas”, manifestó.

Sobre estos dos candidatos, Parra sostuvo que se va a dar “una pelea constante, un tire y afloje que en las cartas ninguno de los dos hasta el día de hoy se ve como un pleno ganador”, a diferencia de las elecciones pasadas donde para esta época ya tenían definido quién iba a ganar las elecciones.

“En este momento, según la astrología y según el estudio que hemos hecho a los candidatos, están muy parejos dos de los candidatos. Lógicamente esto se está resolviendo porque la mucha intención de las personas todavía está incompleta, pero yo te digo que vamos a tener una sorpresa muy grande el día de las elecciones”, finalizó.

Elecciones Paraguay 2023: “Se sigue viendo todo rojo”

Por su parte, la tarotista Mae Nelly de Xango refirió que “se sigue viendo todo rojo” en referencia a las Elecciones Paraguay 2023, apuntando así que el Partido Colorado podría salir victorioso, pero no con una diferencia tan grande.

De igual manera, la tarotista dijo que ella comunica esto mediante una visión suya, que como los resultados deportivos, pueden ser estimativos y sin descartar la posibilidad de algún cambio en el último momento, aunque sea poco probable.

“Al comienzo se veía una gran distancia y hoy esta ya no sería tan grande. Lo mío es objetivo; soy extranjera. Se pueden dar momentos de tensión pero sigo viendo todo rojo”, apuntó.

Elecciones Paraguay 2023: “otros partidos políticos irían en contra del nuevo presidente”

El maestro Juan Vilsen, astrólogo, enfatizó que Santiago Peña “tiene muy buena afinidad por lo menos para liderar por los próximos cinco años”, pero que Saturno “se le va a Payo” en este 2023.

“Quedan pocos días para definir quién será; pero entre ellos dos estaría el nuevo presidente de Paraguay aunque la astrología ve favorable a Santi“, piensa

Continuando, Vilsen “deja en claro” que el nuevo jefe de Estado “atravesaría problemas de salud” y también dijo que “otros partidos políticos irían en su contra”.

“Según la carta astral del nuevo presidente, las condiciones para el mandatario no han cambiado y por el momento Saturno no ha logrado afectarlo. Saturno es el planeta más pesado del sistema solar y tiene sus anillos, que le permiten no salirse. Lo que sí, es que habría muchos cambios en los próximos cinco años en el país”, manifestó.

