ANR creó a Payo Cubas, dice Celeste Amarilla

La diputada agregó que Paraguayo Cubas es una creación de la Asociación Nacional Republicana (ANR) que fue financiado por el partido para dividir la oposición y que Santiago Peña no va a poder frenar por lo cual será un gran problema para los próximos cinco años.

“Payo es de un grupo de gente inservible para la sociedad que no le importa el país más que su pobre vida. Es el líder de gente indolente que está creciendo, que no le importa el futuro y el resto del país. Esa gente indolente está detrás de un anarquista, de un loco que fue pagado por los colorados para que divida a la oposición. Los colorados despertaron un monstruo que el débil de Santiago Peña no va a poder parar, no va a poder enfrentarse con este enfermo que solo va a traer el caos en el país. En tanto que el pueblo, esa gente ya tiene su bolsa de pollo para sobrevivir”, fustigó Celeste Amarilla.