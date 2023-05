Reemplazante de Silva Facetti es el penúltimo suplente en la lista del PLRA

El senador liberal hizo uso de la palabra esta mañana durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta para anunciar su decisión y hacer un resumen de su gestión, leyes promulgadas y libros publicados en materia legislativa.

Blas Lanzoni (PLRA) también hizo uso de la palabra para felicitarlo por su gestión. Igualmente Juan Darío Monges (ANR, HC); Blas Llano (PLRA) y Patrick Kemper (Hagamos) entre otros durante un prolongado debate.

Lea más: Silva Facetti supera “récord” del vicepresidente con enriquecimiento de 1.372%

Asume en su reemplazo Eligio Daniel Villordo, penúltimo suplente del PLRA en la Cámara de Senadores. La última en dicha lista es la abogada Basiliza Vázquez.

Eligio Daniel Villordo fue candidato a miembro de la Junta departamental de Paraguarí por la lista 2 en donde reunió 2.396 votos.

En dialogo con ABC, Silva Facetti dijo que estaba cerrando etapas " Ya no me presenté al Directorio del partido en el 2021, ya salí del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y solo me queda esta instancia. Vuelvo a la actividad privada , y toma su tiempo el reinicio”, aseveró.

Se jactó de 197 proyectos de Ley Presentados de los cuales 56 son Leyes de la República en tres periodos desde el 2008, el primero como suplente y dos como titular.