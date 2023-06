Van detrás de más personas involucradas en entrega de celular y comodidades a Tío Rico

El fiscal Omar Legal reveló en entrevista con ABC Color que habría una tercera persona e incluso otras más involucradas en el intento de entrega de un celular a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, en Viñas Cue.

Esta tercera persona, señaló el investigador, no tendría nada que ver con el ámbito castrense. No obstante aclaró que por el momento no puede brindar más datos ni nombres.

Por el momento -dijo- están realizando otros actos investigativos como la extracción de datos del teléfono para determinar si hay más personas involucradas.

Esposa de militar Belotto está detenida en Comisaría 12ª

Con respecto a Alba Lidia Ale de Belotto, la esposa del coronel de las Fuerzas Armadas Luis María Belotto, el investigador precisó que esta quedó detenida en la Comisaría 12ª de mujeres, a disposición del juzgado. ”Una vez que el Juzgado decida sobre la medida cautelar seguro será trasladada al Buen Pastor”, indicó el fiscal Legal.

El agente aclaró que el Ministerio Público se mantendrá en la posición de que la medida cautelar que corresponde para Alba Lidia Ale de Belotto en este momento es de prisión preventiva.

Con respecto al marco penal sobre soborno agravado, la expectativa de pena privativa es de hasta tres años.

“Eso no opta que posteriormente de acuerdo a otros actos investigativos, podamos corroborar otros tipos penales”, aclaró el investigador.

“Es muy pronto para delimitar vínculos”, afirma Legal

A su vez, fue consultado si el coronel Luis María Belotto tendría vínculos con el narcotráfico, el fiscal manifestó que “es muy pronto para delimitar vínculos, por estrategia aún no podemos dar esos datos”.

A la esposa del coronel se le explicó el motivo de su imputación, y ella por su parte se abstuvo de declarar. Ahora queda pendiente que sea llevada ante el juzgado competente para la medida cautelar.

“Suponemos que su colaboración fue activa, fue imputada como coautora de los hechos según el cúmulo probatorio de circuitos cerrados donde se dieron los primeros encuentros. Además se le señala su participación en el momento de intentar introducir los paquetes de yerba con el celular oculto”, explicó el fiscal Omar Legal.

Conversaciones revelan participación de Alba Lidia Ale

El investigador añadió que intervinieron conversaciones telefónicas en donde a la mujer se la sindica como una de las participantes de este hecho.

“Tenemos un supuesto: que ella se presentó como supuesta secretaria del abogado de Tío Rico en la penitenciaría”, indicó el fiscal.

Además, el Ministerio Público supone que no solo querían meter el celular, sino también otras comodidades para Tío Rico.