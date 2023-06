Colorados acordaron presidencia en Diputados por 4 años y Alliana asegura tener autonomía en relación a HC

Los diputados colorados electos acordaron copar la presidencia de la Cámara de Diputados por los siguientes 4 años, según confirmó Pedro Alliana, vicepresidente de la República electo. Sin embargo, afirmó que guardan espacios importantes para la oposición, para que se sientan partícipes de una mesa plural, así también en el senado.

“A partir de que obtuvimos el resultado y obtuvimos la mayoría de parlamentarios en la Cámara de Diputados, tomamos la decisión hace unos días de definir entre nosotros y acordar la mesa directiva y que sea de manera alternada en estos 4 años”, aseguró en conversación con ABC TV.

Contó que este primer año Raúl Latorre va como presidente de diputados, el segundo año la presidencia sería ocupada por Fuerza Republicana, cuyo candidato es Carlos Arrechea, y luego verán como alternarán en los siguientes dos años entre ambos movimientos de manera correlativa.



Lea más: Denuncian “ofrecimiento$” para conformar mesa directiva de Diputados

“Ojalá no haya ningún tipo de disputa ni pelea o división dentro del partido, pero el acuerdo se cerró por 4 años. Si Dios quiere, que el último año sea también de consenso, elegimos entre los diputados colorados. Ojalá mantengamos y no haya disputas ni peleas”, aseveró.

“Beto” Ovelar sería candidato a presidir senado

El vicepresidente electo dijo que en la cámara de senadores se está tornando un poco más difícil la negociación, pero que en estos últimos días se están dando conversaciones importantes con legisladores electos que conforman la bancada B, integrada por Lilian Samaniego, Juan Afara, “Cachito” Salomón, Arnaldo Samaniego, Blanca Ovelar, Natalicio Chase, Luis Pettengil, y con la bancada C, con quienes cerraron un acuerdo.

“Estamos pidiendo que se pueda acompañar la candidatura a la presidencia de Beto Ovelar en el senado. Tengo entendido que “Cachito” y Lilian son candidatos por esa bancada, pero nosotros estamos tratando de acordar que Beto sea presidente este primer año y podamos distribuir los demás espacios en los que mayoría vamos a darle a las otras bancadas”, refirió.

Dijo que no están considerando ofrecer los cargos de representantes del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, considerando que la bancada B no tiene abogados. No obstante, analizan ceder la presidencia de algunas comisiones y, el año que viene, la presidencia de la Mesa Directiva para la bancada B, para alternarla y, si logran acordar por 4 años “sería expectacular”, afirmó.

Lea más: Fuerza Republicana analiza postura en torno a la nueva mesa directiva

“Hay un sector del equipo de Payo Cubas que entró, que no acompañarían a ningún candidato, ni de Efraín Alegre, ni del Partido Colorado. Ellos estarían presentando candidatos para el senado, ahí se estarían diluyendo algunos votos. Así como estamos hoy, tendríamos los votos para el Senado, pero siempre queremos avanzar y profundizar el dialógo dentro del partido e invitar a los demás senadores de los otros partidos que formen parte de la mesa directiva, darles algunos espacios importantes”, aseguró.

No buscan solo la presidencia en el Congreso, según Alliana

Alliana dijo que no apuntan solo a las Mesas Directivas del Congreso, buscan también un acuerdo de acompañamiento para darle gobernabilidad al gobierno de Santiago Peña.

“Se vendrán proyectos importantes que tendríamos que pelear que sean aprobados en el congreso nacional. Lo importante es tener mayoría para esos acuerdos, tenemos previsto presentar un proyecto de presupuesto y queremos que sea prácticamente consensuado con la gran mayoría del congreso nacional y para eso vamos a seguir necesitando mayoría”, indicó.



Lea más: Arrechea pretende una mesa directiva integral en la Cámara Baja, si logra la presidencia

Agregó que no están buscando solo ganar la presidencia de ambas cámaras, si no también conservar una mayoría por un tiempo importante.

Autonomía con respecto a Horacio Cartes

Alliana afirmó que será un soporte, amigo y aliado de Santiago Peña, y que seguirá estrictamente las instrucciones del presidente de la República electo. Aseguró no tener interés político alguno y que “lo que venga, vendrá dentro de 3 años, 4, 5 años”.

“Me he caracterizado por quererle a los amigos, por la lealtad, por mi honestidad de próposito. Estos últimos casi dos años me llevó a conocerle a Santiago, a quererle a el, a su familia. Nuestra relación no es solo de políticos, es familiar casi de hermanos”, destacó.

Afirmó ser una garantía para Horacio Cartes, pero dijo no saber si el presidente de la Asociación Nacional Republicana tiene más confianza hacia el o hacia Santiago Peña. “Estamos medio empatados, el cariño y aprecio que le tiene a Santiago es envidiable. De que Horacio Cartes tiene a un leal en la vicepresidencia, o un amigo por lo menos, por supuesto que si”, aseveró.

Lea más: Derlis Maidana: cartismo está en conversaciones con Cruzada Nacional sobre mesa directiva del Senado

Afirmó tener total autonomía con Santiago Peña en sus decisiones, lo cual se está demostrando con las primeras designaciones del gabinete, que son decisiones netamente de Santiago Peña, según aseguró. “Creo que hoy Santiago Peña está demostrando que tiene mucha autonomía, porque muchos no creían, creían el cuento de que Horacio le bajaba línea para que ponga su gabinete”, finalizó.