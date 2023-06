Buzarquis reclama respeto a la pluralidad en Diputados

“El partido de Gobierno tiene la posibilidad de comunicar a la ciudadanía un espíritu de apertura. Ellos ganaron las elecciones pero eso no les da el derecho de copar todos los cargos”, afirmó el diputado Buzarquis, quién remarcó que sobre todo en el Congreso es importante la pluralidad.

Recordó que si bien ahora el Partido Colorado irá unido con una mayoría propia de 48 diputados, es conveniente que tengan en cuenta a la oposición, ya que las mayorías cambian.

“Todos sabemos que las internas del Partido Colorado son muy volátiles y las coyunturas cambian, y estos números no le garantizan gobernabilidad” a Peña durante todo su gobierno, por lo que debería de darse un diálogo respetuoso, apuntó.

También refirió que independientemente a los números, tratarán como oposición de hacer un contrapeso e imponer temas de interés para la ciudadanía.

“Vamos a estar hablando de la calidad del gasto público, temas relacionados a Hacienda, los empréstitos y la deuda pública, está el tema de las Cajas de Jubilaciones, donde casi el 90% está a punto de quebrar. Hay temas tan importantes que son transversales”, remarcó, destacando además la importancia de la unidad opositora con agenda.

“El tablero se va a ir reconfigurando y el hecho de que seamos minoría no significa que no podamos marcar la agenda. A mi me interesa más la calidad legislativa que la cantidad”, dijo. Finalmente destacó que por todo ello se impone “un diálogo con el gobierno entrante y conocer su visión y si ellos van a coloradizar todo el Estado Paraguayo o van a mostrar un poco de apertura y pluralismo sobre todo”.