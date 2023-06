Cámara Alta tendrá tres sesiones esta semana

Mañana el senado se reunirá, a las 9:00, para dar continuidad al proyecto de ley de Reforma de la Policía Nacional. Mientras que el miércoles en sesión extraordinaria, también prevista para las 9:00, el Senado dará tratamiento a cuatro proyectos de ley, que el jueves pasado no pudieron tratarse porque peligraba que queden sin quorum.

Los que puntos que serán analizados son: “Que regula la titularidad de tierras rurales a personas físicas y jurídicas de nacionalidad extranjera”. La norma cuenta con dictamen de aprobación y rechazo de las comisiones asesoras.

Asimismo, el proyecto de ley “Que crea la Comisión Nacional de Gestión Sostenible de la Cuenca del Río Tebicuary”. Las comisiones recomiendan sobre este punto aceptar la ratificación del Senado o de Diputados.

Préstamos de interés para el nuevo gobierno

También se analizarán dos préstamos para la Ande. Por un lado, el convenio de préstamo internacional de US$ 70.000.000 del BID y de ¥ 9.294.000.000 de la JICA, al cambio del dólar actual US$ 53.108.571 y un préstamo de US$ 75.000.000 y US$ 45.000.000 del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, ambos créditos para líneas de transmisión.

En la sesión del jueves se tratarían todos los puntos que estaban atados al plan de reforma, entre ellos el aumentazo para Diputados.