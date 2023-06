Expresidentes latinoamericanos se reunirán en Paraguay

El martes 11 y miércoles 12 de julio próximo, en el Centro de Convenciones de la Conmebol, se llevará cabo una reunión entre más de 15 expresidentes de América Latina en el marco del Foro Latinoamericano de las Ideas 2023 (FLI 2023), un encuentro encabezado por la Misión Presidencial Latinoamericana (MPL), siendo esta una organización conformada por más de 30 exmandatarios de distintos países.

Al respecto, Ernesto Orbegoso, secretario general del Instituto de Desarrollo Patria Soñada -una de las asociaciones también vinculadas al evento- detalló que entre 15 y 17 expresidentes ya confirmaron su presencia para esta reunión en la que se abordarán distintos temas como la economía, política, salud, seguridad, educación y también otros abordajes en referencia a la región.

Asimismo, enfatizó que además de los expresidentes, participarán unos 60 especialistas que representarán a 20 países para formar parte de varias disertaciones y paneles a lo largo de estos dos días.

“Es un rico programa y queremos llegar a la juventud. Nuestro Paraguay tiene una gran oportunidad y un bono demográfico muy importante”, detalló.

Reunión de expresidentes apunta a la “visualización” de Paraguay

Por su parte, el Dr. José Altamirano, presidente del Instituto de Desarrollo Patria Soñada, enfatizó que mediante esta reunión de expresidentes, se apunta también a la “visualización” del Paraguay ante la región y el mundo.

Además, dijo que este evento será importante para el contacto entre los países latinoamericanos, ya que busca una “América más fortalecida” a través de los jóvenes y líderes que podrían aprender mediante las experiencias de los disertantes.

Sobre los expresidentes que participarán, Altamirano no dio nombres, sin embargo mencionó países como Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. En el caso de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy es uno de los fundadores de Misión Presidencial Latinoamericana; igualmente fueron invitados los exmandatarios Horacio Cartes, Raúl Cubas Grau y Luis González Macchi.

“El Paraguay no puede quedar encerrado en su mediterraneidad, sino que tenemos que comenzar a salir; ese es el objetivo -porque es un foro de ideas-, que nos conduzcan a los mejores rumbos y que nuestros líderes ya no sean más chambones o ya no sean improvisados”, expresó.

Finalmente, este evento será gratuito pero cuenta con cupos limitados y los interesados pueden inscribirse en el siguiente enlace: https://lamisionpresidencial.org/fli-formularioasistentes/