Aprueban simplificar trámites administrativos

La senadora Desirée Masi (PDP), autora del proyecto de ley, mencionó que, con la norma, no se podrá exigir documentos que las mismas instituciones emitieron o que debieran estar en sus archivos. “Creo que todos hemos pasado, en mi caso particular, me inscribí para un curso para la Facultad de Medicina y la misma facultad me pidió que yo acerque mi título que ellos mismos me dieron”, citó.

Tampoco no podrán rechazarse los documentos emitidos en línea por el sistema Portal Único de Gobierno. Así como en los trámites de registro y legalización, no podrán exigirse documentos que ya fueron presentados o fueron previos requisitos para obtener el documentos que se pretende registrar o legalizar. Se incluyó en el proyecto de ley que también se abarque a instituciones de educación superior privada.

Para Masi, no es justificativo que el trámite de los documentos sea una fuente de recaudación para la Facultad, universidad o instituto superior. Indica que, si los recursos son un problema, la solución no puede ser la imposición.