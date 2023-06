Médanos del Chaco: Bachi presentaría nuevo proyecto en su primera sesión como senador

El diputado y senador electo Basilio “Bachi” Núñez habló sobre el archivado proyecto de ley que pretendía habilitar la prospección y explotación de hidrocarburos en el parque nacional Médanos del Chaco.

Anunció que volverá a presentar un proyecto de ley parecido y dará un agregado más. “No solamente Médanos del Chaco, por qué no vemos otros parques como Cerro León, donde prohibimos extraer piedras”, sostuvo el parlamentario.

Núñez aclaró que desde ahora no se quedará solo en el proyecto de Edwin Reimer, sino que trabajará en un proyecto más amplio y que va de la mano con otro proyecto de ley. “Estoy trabajando con asesores y con el senador Sergio Godoy para que podamos usar nuestros hidrocarburos, llámense gas, petróleo, piedra y yeso podamos utilizarlos”, destacó.

Se tendrá en cuenta el cuidado ambiente, aclara Bachi

El colorado alega que, con este proyecto de ley no pretende solamente quedarse con la explotación de gas. “Qué pueda explotarse cuidando el medio ambiente, haciendo los estudios con los especialistas, pero no podemos dejar esos recursos naturales sin utilizarlo, mientras nuestros vecinos como Bolivia lo utilizan”, refirió Bachi.

Agregó que, como segundo punto, trabajará en la regulación de las organizaciones no gubernamentales. “¿De dónde viene el dinero, a dónde va, qué trazabilidad tenemos de ese dinero y a quien le beneficia?”, se cuestionó el parlamentario.

Destacó que la relación que tiene el tema de explotación de Médanos del Chaco con las organizaciones no gubernamentales generó miedo y provocó que no se llegase a los votos necesarios para la aprobación. Agregó que existen fondos mundiales y organizaciones internacionales que trabajan en vender la película que se interferirá en las tierras ancestrales y afectando la zona, pero dijo que no será así.

Bachi cree que llegará a su primera sesión como senador para presentar el respectivo proyecto de ley y discutirlo. “Que el Chaco no solamente se utilice para visitar , para hacer el rally o visitar estancias. Queremos progreso”, concluyó.