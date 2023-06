“Cartes quiere pisar fuerte en su segundo período de Gobierno”, según Estigarribia

- Un rebelde del partido Colorado. Usted ya no forma parte de la ANR.

- Yo renuncié el 21 de junio de 2022 en una carta dirigida al partido Colorado porque no tenía autoridad. En una reunión de convencionales se decidió la prórroga del mandato de (Pedro) Alliana (entonces titular de la ANR), violando el estatuto partidario. Eso nunca sucedió en el período democrático del partido. Otra de las razones de mi renuncia fue la inacción del tribunal de conducta del partido que no tomaba medidas contra colorados sentenciados por corrupción. Otro motivo fue que la lista de candidatos para las generales estaba salpicada de personas procesadas como (el imputado) Erico Galeano, (Miguel, acusado) Cuevas, sumados a procesados como (el ahora ex diputado Juan Carlos) Ozorio (preso), (Oscar) González Daher (ya fallecido) y otros más. A eso se sumó un factor emotivo...

- ¿Cuál?

- Un mes antes más o menos había muerto el doctor Miguel Angel Pangrazio, un repúblico colorado, jurista de primer nivel que honró al partido con su historia de vida, un profundo conocedor del fútbol también, un colorado ejemplo para la sociedad. El partido no le rindió ningún homenaje, no mandó una corona, no hubo una participación fúnebre en los diarios. No hubo nadie en su entierro, una sola palabra de homenaje a ese señor. Sin embargo, unos meses antes falleció (Oscar) González Daher, condenado en primera instancia por haber cometido hechos ilícitos graves. Se declaró duelo partidario y se puso la bandera del partido a media asta. Las autoridades del partido homenajearon a un personaje vinculado a la delincuencia y no a uno que honró con su conducta al partido como Pangrazio.

- Usted se jugó al principio por la Concertación. Su nombre sonaba como Vicepresidente de Efraín Alegre. ¿Qué ocurrió?

- Sus autoridades no cumplieron con nosotros, a pesar de los acuerdos para disputar los espacios en el Poder Legislativo, en las candidaturas a gobernaciones, juntas departamentales y la chapa presidencial. Nos retiramos a fines de agosto de 2022...

- ¿Por qué?

- Porque entendimos que la Concertación estaba inficionada del cartismo con la presencia de una técnica muy vinculada a Cartes como es Soledad Núñez que incluso apoyó la candidatura de (Santiago) Peña en el 2018, y ante la enmienda inconstitucional de 2017 ella se quedó callada. Consideramos que en la Concertación no se daban las condiciones. Además, no nos querían a los republicanos con conducta política. Acuérdese que también despreciaron a Paraguayo Cubas, un colorado de origen y a una parte de la izquierda que se había ido con Euclides Acevedo. La lista no reflejaba la pluralidad de sectores...

- ¿Fue un error, una ingenuidad de la Concertación al despreciarlos?

- La Concertación debía ser un partido de partidos. Pero no nos dieron lugar.

- ¿Se creyeron muy seguros? ¿Creyeron que el partido Colorado estaba muerto?

- Y ahí está el resultado. Fue el peor resultado de Efraín Alegre de sus tres candidaturas a Presidente de la República. No faltó plata pero faltó presencia política, capacidad política y voto. Creyeron que el partido Colorado estaba muerto y que podían elegir quién podía acompañar a Alegre. Lo más que pudo captar Soledad Núñez fueron los 6 mil votos que consiguió su marido. Menospreciaron a gente valiosa. Están pagando muy caro su equivocación.

- Y ahora, se presenta la nueva realidad. El partido Colorado, con nueva cabeza, se apresta a empezar un nuevo período, con algunas señales que dicen: “aquí mando yo”, como la expulsión de Soria y la amenaza de expulsión a Marito. ¿Qué hay detrás?

- Yo acompañé a Soria en la impugnación de esa sanción. Ese tribunal que lo expulsó no tiene competencia. Feneció en su mandato. Está acéfalo el tribunal. Hicieron una audiencia sin su abogado que era yo. Designaron un abogado y lo expulsaron a tambor batiente sin otorgarle el derecho a la defensa. Es un tribunal trucho y sus miembros se exponen a ser enjuiciados por los daños y perjuicios que causan a su víctima.

- En la práctica ya no es Presidente de Seccional...

- La convención es la que tiene que decidir y si la convención decide en contra, pueden entablarse acciones contra la convención. Es evidente que estos miembros del tribunal recibieron una orden de Horacio Cartes (HC). Se comportó como un pelotón de fusilamiento, una especie de EPP político. Quieren imponer su voluntad por la fuerza de los hechos pero el derecho es muy claro. Soria sigue siendo colorado y sigue siendo Presidente de Seccional porque lo es conforme a derecho.

- ¿Y en el caso Marito?

- Cartes está enviando un mensaje claro: que a partir de ahora nadie lo critique y si lo hace que se atenga a las consecuencias porque es el mandamás del partido Colorado y, a través de Peña, el nuevo mandamás del Paraguay. En todo caso, el que quiera expresarse libremente, que lo haga pero fuera del partido Colorado. Como carne de cañón se ensaña con un dirigente de base (Soria) reelecto en diciembre en una seccional pequeña, Puerto Antequera, en el departamento de San Pedro, como para que como muestra valga un botón. Con el mensaje que mandó Cartes a través de (diputado) Walter Harms, ahora van por la cabeza de Mario Abdo.

- ¿Por qué le querría castigar a Mario Abdo?

- Se presume que es como represalia porque le culpa de haber colaborado con la embajada americana con esa declaración de “significativamente corrupto” contra HC que lo obligó a separarse de sus empresas.

- Los cartistas se jactan de que esas declaraciones les favorecieron en las elecciones, porque aparecieron como perseguidos...

- Todos sabemos que Estados Unidos no se subordinan a peleas domésticas entre dirigentes de un país. Estados Unidos tiene sus propios intereses y las aplica conforme al conocimiento que tiene y no porque un dirigente pueda influir contra su rival coyuntural. Le acusaron a (la senadora) Lilian Samaniego de contratar a lobistas americanos para hacer gestiones ante el Ejecutivo de Estados Unidos. Es ridículo. Nadie puede ir a hacer lobby ante el Ejecutivo. Desconocen cómo se manejan las leyes en ese país. Tratan de ponerle como chivo expiatorio a Mario Abdo por las acusaciones que emanan de Estados Unidos.

- ¿Por qué ese empeño?

- Ellos van por más. Van por el copamiento de todas las instituciones. Por eso quieren la Presidencia del Senado para alguien como “Trato Apu’á” (Silvio) Ovelar, alguien que tendría que ser imputado, procesado y condenado por compra de cédulas en el año 2013. Por la impunidad, la falta de justicia y el prevaricato de fiscales y jueces ni siquiera fue tocado. De ahí le quedó el mote de “Trato Apu’á”. Este señor que quiere ser Presidente del Congreso hoy no puede librar cheques por disposición de bancos locales. Pero como son impunes, ahora quieren copar todo y manejar desde la misma oficina la agenda legislativa y la agenda del Poder Ejecutivo y desde esa oficina presionar e influir en el Poder Judicial para completar el combo que les permita imponer su dictadura con maquillaje de democracia. Es un poco un calco de lo que hizo (el entonces presidente de Venezuela) Hugo Chávez (ya fallecido) en el comienzo de su régimen.

- El Presidente electo dijo que quiere la paz, la reconciliación...

- Si eso es cierto, Santiago Peña debería ser el primero en impugnar ese tribunal trucho que expulsó a Soria. Esa debe ser una primera señal. Otra, si manda por sí mismo debe ser el primero en pedirle a Walter Harms que se disculpe y que se rectifique de esa amenaza contra Mario Abdo como pidió la bancada de Diputados. Una tercera es que apoye el contrapeso en la Cámara de Senadores, una candidatura diferente que no sea la oficialista para la Presidencia. En la Cámara de Diputados ya tienen a su hombre de confianza que es (Raúl) Latorre. Si Peña quiere la paz, entonces tiene que haber un equilibrio de las fuerzas de los dos poderes políticos del Paraguay: el Ejecutivo y el Legislativo. La paz no se declama solamente. La paz se construye sobre hechos.

- ¿Por qué quieren copar de entrada los dos poderes de Estado?

- Es vital. Se van a asegurar la presidencia de las comisiones asesoras más importantes de la Cámara de Senadores donde se manejan los ascensos de militares, de policías, los acuerdos para designaciones en entidades binacionales, designaciones de embajadores, las representaciones en el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Es el brazo largo en la justicia y el Ministerio Público del que se quiere erigir en el mandamás de la República. Cartes quiere pisar fuerte en su segundo período de Gobierno, prevalecido de su control del partido y aprovechando que la disidencia es frágil...

- En Fuerza Republicana quedan cada vez menos...

- Eran 12 y ahora quedan siete...

- ¿Cuál sería el objetivo final?

- Instaurar de entrada el copamiento. Se habla ya de crear el ambiente para las reformas constitucionales que le permitan a Cartes volver a la Presidencia o que Peña sea reelecto para cumplir con el objetivo del grupo de reinar entre 15 a 20 años por lo menos como tenían previsto cuando quisieron forzar la enmienda inconstitucional de 2017. Lógicamente vamos a ver revivir ese plan original a partir del copamiento de todos los poderes.

- ¿Qué le resta hacer a la oposición que hoy está destartalada?

- Le resta aglutinarse, enfrentarlos con todas las fuerzas democráticas. La primera gran batalla es la Presidencia del Senado. Está el bloque colorado que no se somete al poder de HC y los sectores opositores. Ahí se va a ver cómo se resuelve esto.

- ¿Pueden derrotar al candidato oficialista con siete senadores colorados disidentes?

- Si quedan los siete, más toda la oposición unida, pueden ganar. Pero hay que ver porque hay dudas con el voto de (senador electo liberal) Dionisio Amarilla, por ejemplo. Hay dos en Cruzada Nacional que podrían ser fugas. Los cartistas necesitan 23 para que “Trato Apu’á” sea Presidente. Hay mucho trecho todavía para las negociaciones. Hay tiempo hasta el viernes 30 de junio.

- ¿Usted qué cree?

- Esta expulsión de Soria y la amenaza a Marito prendió una luz amarilla a todas las fuerzas democráticas del país. Ese acto de prepotencia lo que hizo fue robustecer a las fuerzas democráticas del país y a la resistencia contra un modelo autoritario que tratará de imponerse. Es una advertencia también. Las fuerzas democráticas deben unirse y actuar en consonancia con la Constitución y las leyes para despejar el fantasma autoritario.

- ¿Podemos esperar un clima de movilizaciones, de paros, protestas, tiempos de desestabilización en los próximos cinco años?

- Los 700 mil votos que cosechó Paraguayo Cubas nos retrata una sociedad muy disconforme con la clase política tradicional. Hay que tomar nota que prácticamente no se festejó la victoria del partido Colorado. Si se quiere forzar a la democracia paraguaya puede suceder algo parecido a lo que fue la enmienda de sangre de 2017 que resultó en la quema del Congreso y el asesinato de Rodrigo Quintana (joven dirigente liberal). Si se quiere torcer la tuerca, los paraguayos tenemos la garantía constitucional de resistir contra la opresión. Nuestra sociedad es más dinámica, más informada, más movilizada como se demostró en esas manifestaciones que sucedieron a las elecciones del 30 de abril. Que los autoritarios no pretendan jugar con la paciencia de este pueblo que ya dejó de ser manso como antes. Este pueblo ya se acostumbró a vivir en democracia, una democracia con muchas imperfecciones por la impunidad de los delincuentes públicos y la falta de justicia. Los autoritarios pueden creer que la victoria del 30 de abril les invita a transgredir la Constitución y las leyes pero se van a encontrar con un muro democrático que los va a repeler.