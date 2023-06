Walter Harms dice que “se equivocó” al personalizar expulsiones en la ANR y mencionar a Abdo Benítez

Hace casi una semana, el diputado colorado Walter Harms había expresado en su cuenta de Twitter que el propio presidente de la Republica, Mario Abdo Benítez, debía ser expulsado de la ANR, partido al que ambos pertenecen.

Al respecto, el cartista habló hoy y aseguró que fue como una respuesta a un escrito “absolutamente fuera de lugar” por parte del diputado electo Daniel Centurión (ANR, FR), quien hablaba sobre el caso de la expulsión de Gerardo Soria.

Continuando con sus ideas, Harms consideró que “se equivocó” al personalizar ese pedido de expulsión y mencionar a Abdo Benítez, pero de igual manera se ratificó en su planteamiento sobre que quienes no hayan apoyado al Partido Colorado deben ser expulsados.

“El Partido (colorado) más que nunca necesita el compromiso de sus afiliados como manda el estatuto y nunca tuvimos un ambiente o confrontación como se da en esta oportunidad. Me piden que me retracte y pida disculpas, pero les digo que se vayan por lo menos a su casa para no decirles a dónde se tienen que ir”, expresó el legislador.

Walter Harms sobre Gerardo Soria

Por otra parte, Harms también hizo mención de la expulsión del dirigente colorado Gerardo Soria y primeramente lo calificó de un “personaje oscuro” y que pasaba “desapercibido”, pero sostuvo que sus declaraciones habrían afectado a la ANR en sí.

Seguidamente, el diputado se retractó en su opinión y sostuvo que “no se trata de un don nadie”; sin embargo, reiteró que las repercusiones de las críticas de Soria hacia el actual presidente de la ANR, Horacio Cartes, afectaron las “chances” del Partido Colorado.

“No es la opinión hacia una persona; su discurso fue tapa de los medios más importantes y lo que dijo el señor Soria afectaba a las chances del Partido. Él ganó trascendencia por ese discurso”, concluyó en comunicación con ABC Cardinal.

Cabe resaltar que fue el Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR) el que expulsó del Partido Colorado y del padrón partidario a Gerardo Soria Dávalos, luego de sus cuestionamientos hacia Cartes.

