Municipalidad de Limpio construye universidad en terreno ajeno

El concejal colorado Gustavo Pereira Bello denunció en la sesión de la Junta Municipal de Limpio que el proyecto de construcción de la sede universitaria está siendo ejecutada en la propiedad del Ministerio de Desarrollo Social, anteriormente Secretaría de Acción Social (SAS) y que la Comuna no puede disponer del predio. Sin embargo, el jefe comunal Optaciano Gómez (PLRA) está financiando en el sitio la construcción de ocho aulas por G. 2.248 millones, dinero proveniente de los royaltíes.

Según el contrato firmando con la empresa Constructora SG, propiedad de Santiago Dionicio Guerrero López, la obra debía culminar en mayo, pero apenas está en los cimientos. Además presenta múltiples falencias estructurales, según denunciaron varios ediles tras una visita in situ en la obra.

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) negó que tenga presupuesto para financiar una sede en Limpio y aclaró que lo que se firmó con la municipalidad es un convenio de cooperación para capacitación de recursos humanos y asesoramiento.

“La obra está atrasada y no se está haciendo bien. Hasta hoy no se puede poner una varilla por que el predio sigue en nombre de la SAS. ¿Cómo se va a construir en una propiedad ajena? A siete meses de lo que aprobamos no se está poniendo en forma el proyecto y se sigue invirtiendo el dinero de la ciudadanía en una propiedad ajena”, dijo el edil Pereira.

El intendente ignora nuestras consultas y solo se comunica mediante sus redes sociales donde insiste que la “futura sede universitaria generará un gran impacto y avance a la ciudad”, pero nada dice de la falta de presupuesto de la UNA.