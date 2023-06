Yami Nal no abandonó Cruzada y juramento de Mbururu depende de ANR, dice Yolanda Paredes

Yolanda Paredes, senadora electa por Cruzada Nacional, habló sobre el anuncio de su colega y correligionaria Norma Aquino, más conocida como Yami Nal, y aseguró que la misma finalmente se queda en el bloque opositor, pese a haber anunciado más temprano que se retiraba del partido liderado por Paraguayo Cubas.

“Tuvimos unos inconvenientes internos, como todos los partidos, pero estamos firmes. Hoy participamos de la reunión de la multibancada y estuvimos presentes, firmes con todo lo que implica eso. Hemos conversado con ella y volvió la calma y la tranquilidad”, aseguró.

Agregó que la situación con Yami Nal se superó, teniendo en cuenta que Aquino estuvo con todo su equipo apoyando la posición de Cruzada Nacional y la multibancada de no permitir el copamiento de poderes de la República.

“Hay que conocerla un poco a Yami para conocer un poco el carácter que tiene ella. Está acostumbrada muy de las redes sociales, en el Twitter, siempre expresó sus sentimientos por las redes, pero en estos momentos fue un poco delicado y la gente puede llevar a malas interpretaciones”, aseveró Paredes, y reiteró que tienen una postura firme en no apoyar ninguna bancada o propuesta cartista.

Liderazgo de Payo no se discute

Paredes afirmó que el liderazgo y lineamiento político de Paraguayo Cubas, líder del movimiento, no se discute.

“El liderazgo de Paraguayo Cubas no se discute en Cruzada Nacional. Lo que estamos en Cruzada acompañamos el liderazgo de Paraguayo y realmente es difícil que aquel que no quiera seguir ese lineamiento que siga en Cruzada, creo que estamos todos en una sola palabra”, aseveró.

Agregó que no quieren legisladores “pandorga” que se guíen por sus propios intereses y no por los intereses generales.

“Ese famoso candidato pandorga lo que no podemos ser. Aquel senador pandorga, que a donde se va el viento nomás, tenemos que tener un compromiso”, expresó.

Juramento de Mbururu en manos de colorados

Con respecto a Rafael Esquivel, alias Mbururu, senador electo de Cruzada Nacional preso por presunto abuso sexual infantil y por el caso conocido como Itakyry, dijo que son los colorados quienes están negociando su libertad para conseguir su voto.

“Lastimosamente, Mbururu se tomó atribuciones que no tenía. No podemos negociar cuestiones personales sobre aquellas cuestiones sociales y de interés público. Payo Tiene que ser duro únicamente, o si no cada uno va a andar por su cabeza. Hoy en día el tema Mbururú no está en la cancha de Cruzada Nacional, depende del Poder Judicial y del Partido Colorado. Ellos están disputando el voto de Mbururú de una y otra bancada. Esa es una realidad que se tiene que saber, y todo el mundo sabe”, manifestó.

Agregó que la cuestión de Mbururu se disputa entre colorados debido a la lucha encarnizada por la presidencia de la Cámara de Senadores y la conformación de la Mesa Directiva.

“Es una realidad que hoy tenemos y Mbrururu está en el medio, ellos decidirán si jura o no jura. ¿Nosotros ya como Cruzada qué vamos a hacer? Somos espectadores más bien en este asunto”, aseveró.

Llevarán caso de Payo a instancias internacionales

Yolanda Paredes confirmó que el caso de Paraguayo Cubas lo llevarán hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica.

“Tener que realmente hoy en día en Paraguay criminalizar las luchas sociales o las manifestaciones públicas pues no puede ser. Cuando salió a reclamar nulidad de elecciones y fraude electoral y hoy por esos hechos supuestamente está preso”, criticó.

Agregó que se encuentran finiquitando los detalles, con las declaraciones de testigos, inclusive a personal policial, comisarios generales, para revisar y verificar en qué consistió el acto o actitud que tuvo Paraguayo Cubas del primero al cuatro de mayo, que es el plazo donde supuestamente la fiscalía le está investigando.

“Una vez agotadas las instancias legales y que él hoy no se le dé la libertad y es más, nos están exigiendo hipoteca, que nunca en Paraguay se ha dado una hipoteca, constituir hipoteca para conseguir la libertad de un procesado, eso nos certifica que realmente que Payo es un preso político”, finalizó.