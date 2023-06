“Beto” Ovelar sobre acusación de repartijas por votos: “Me quedé pobre después de las elecciones”

El viernes se deberá votar para elegir al próximo presidente del Senado y el senador Silvio “Beto” Ovelar es el principal candidato del oficialismo. Ante las acusaciones de que está repartiendo dinero y hasta vehículos para obtener apoyo de sus colegas, respondió irónicamente que tiene “tanta mala suerte” que durante los cinco periodos legislativos que lleva ejerciendo nunca recibió una oferta de ese tipo.

Consultado sobre si puede garantizar que ninguno de los que lo votarán recibirá dinero, en guaraní respondió que se quedó sin dinero después de las elecciones y no tiene nada para repartir. “Ha moõgui voi piko anohéta; cheko ko’ag̃aite apililimbaite sogue ko elecciones rire hína (y de dónde voy a sacar si me quedé pobre después de las elecciones)”, manifestó.

Además, agregó que en la política, cuando no se tienen números, lo más fácil es “fantasear e hipotetizar hechos irreales”.

Kattya González quiso darle “gobernabilidad a Peña”, dice Ovelar

En otro momento, Ovelar aseguró que en una conversación, Kattya González le comentó su intención de presidir el Senado. “Fue la primera que me ofreció darle la gobernabilidad a Santi Peña, pero presidiendo ella. Yo tengo muchos defectos, pero prefiero ser antipáticamente sincero; yo no ando con ambigüedades. Kattya me dijo: ‘Yo quiero ser la presidenta y eso le va a dar a Santi gobernabilidad’”, afirmó.

Según Ovelar, la senadora electa agregó: “Imaginate que una mujer de la oposición presida”. “Y ‘me parece bien, Kattya, pero el pueblo colorado ya se pronunció y creo que me corresponde a mí', le contesté”, detalló para los medios. Según el legislador, conocido como “Trato Apu’a”, no “está mal” el planteamiento de su colega y finalizó asegurando que la respeta como senadora.

