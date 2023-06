Exintendente dice que hizo gestión para entregar almuerzo, pero que le venció la burocracia

Francisco Javier Pereira (PLRA) indicó que, si bien su gestión municipal contaba con el dinero, no pudo adjudicar la distribución de la merienda escolar, pero no fue por su mala gestión, sino porque la Junta Municipal le trabó el proceso. “Circunstancia determinante en la no distribución en tiempo y forma del almuerzo escolar en el distrito de Cambyreta”, dice parte de la nota remitida al diario ABC Color en respuesta a un artículo publicado el pasado 30 de mayo titulado: “Diez intendentes tenían plata, pero no distribuyeron almuerzo escolar”, que se desprendió de un informe de la Contraloría General de la República.

Pereira continúa diciendo que “el 3 de marzo del 2022, la intendencia municipal a su cargo publicó el llamado licitatorio (...) para la provisión del almuerzo escolar por G. 1.059 millones y en fecha 15 de julio de 2022 se procede a la apertura de sobres y posteriormente la Intendencia Municipal, previo dictamen del Comité Evaluador, emite el acto administrativo de adjudicación, remitiendo el legajo documental al Legislativo Comunal para su respectiva aprobación, pero que la Junta Municipal el 27 de julio de 2022 rechazó la adjudicación, por lo cual quedó paralizado el proceso”.

Agregó que “durante el tiempo restante en que ejercí desde el ejecutivo comunal hasta el 25 de octubre de 2022, conjuntamente con mis colaboradores, hemos intentado superar las burocracias propias del sistema de contrataciones para garantizar la provisión a las instituciones educativas, pero muy a pesar mío sin éxito”, concluye la nota.